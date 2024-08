Težave na Planet TV: namesto osrednje informativne oddaje so predvajali tole (FOTO)

Po poročanju portala Siol preteklo soboto na televizijskem programu Planet TV zaradi tehničnih težav niso predvajali dnevnoinformativne oddaje Planet 18, ki je sicer na sporedu vsak dan ob 18. uri. Namesto tega so se na ekranu pojavile surikate iz ljubljanskega živalskega vrta, ki se po navadi predvajajo v nočnem času.

Surikate namesto dnevnoinformativne oddaje FOTO: Zaslonski Posnetek, Planet TV

Posnetek iz živalskega vrta se je predvajal vseh dvajset minut, kolikor naj bi trajala dnevnoinformativna oddaja Planet 18, tako da so gledalci ostali brez dnevnih novic. Kaj se je v studiu dogajalo? Kratko pojasnilo, zakaj oddaje ni bilo, so gledalci prejeli dan kasneje, in sicer v nedeljo, po koncu oddaje Planet 18, ko se je voditelj na kratko opravičil in dejal, da so se »borili z vodo«.

Tehnični zaplet

V studiu se je namreč zgodil tehnični zaplet, ki je terjal svoj čas. Žal napake v napeljavi v soboto ni bilo mogoče tako hitro odpraviti, po neuradnih informacijah portala Siol naj bi se pokvarila klimatska naprava in je puščala voda, zaradi česar je studio nenadno poplavilo.