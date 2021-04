Terase se odpirajo, a v oči bode ta velika sprememba

Med regijami, ki danes ne smejo odpreti teras lokalov, bi jih dve lahko, ker sta uvrščeni v oranžno fazo, a se je vlada o tem ukrepu izjasnila minuli teden, ko sta bili še rdeči. FOTO: Zaslonski posnetek, sledilnik

Gostinci v zasavski regiji odpirajo vrata, pa so tik pod rdečo, medtem ko osrednjeslovenski ne smejo, pa so danes v oranžni fazi. FOTO: Zaslonski posnetek, sledilnik

V osmih statističnih regijah se danes lahko odprejo terase in vrtovi gostiln in lokalov. Tako se je sredi minulega tedna odločila vlada. Takrat se osrednjeslovenska regija z glavnim mestom na vladnem semaforju ni uvrstila v oranžno fazo, ki odpira možnost obratovanje lokalov, prav tako ne savinjska, primorsko-notranjska regija in jugovzhodna Slovenija.Medtem ko se je zasavski regiji minuli teden, ko se je vlada odločala, kateri bo omogočena sedeča postrežba, za las uspelo s sedemdnevno incidenco uvrstiti v oranžno fazo, pa je bilo v osrednji slovenski regiji glede na naše preračune v sedemdnevnem povprečju 23 ljudi preveč pozitivnih na novi koronavirus, da bi se uvrstila med oranžne regije (ob sedemdnevnem povprečju 275 ljudi).Danes, ko se terase odpirajo, je epidemiološka slika spremenjena. Vse regije, ki danes odpirajo vrata gostiln, ostajajo v oranžni fazi, z izjemo obalno-kraške regije, ki je v rumeni fazi, medtem ko bi se, če bi vlada danes odločala o odpiranju, svoje gostilne lahko odprli tudi v osrednjeslovenski in jugovzhodni regiji, ki po podatkih sodita v oranžno fazo.Lokali v osmih regijah (goriški, gorenjski, obalno-kraški, pomurski, posavski, podravski, koroški in zasavski) bodo ne glede na trenutno incidenco odprti do vključno 25. aprila, ko bo vlada ponovno pretresala ukrepe. Slovenija se trenutno nahaja v oranžni fazi, a bo vlada o vnovični prerazporeditvi regij odločala predvidoma to sredo.