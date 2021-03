Telefoni za žrtve nasilja brnijo kot ponoreli, ženske iščejo pomoč

Število kličočih se je v zadnjih mesecih podvojilo

Število kazenskih ovadb za uboj, umor ali poskus teh dejanj v Sloveniji se je lani v primerjavi z letom 2019 več kot podvojilo. Prvič doslej so se v samostojni Sloveniji v enem letu zgodili kar trije trojni umori, pri vseh je šlo za družinsko nasilje. Tudi v prvih letošnjih mesecih se je pripetilo več umorov v družini, nazadnje te dni dva na Celjskem.



Med strokovnimi delavci premalo razumevanja

Društvo SOS telefon po nedavnem umoru v Grobelnem ponovno izpostavlja nujnost ustavitve nasilja nad ženskami: »Ženske v partnerskih odnosih ne umirajo zaradi nesoglasij v partnerskem odnosu. Umirajo zaradi nasilja (nekdanjih) partnerjev, ki se stopnjuje. Lahko tudi do umora. S pravočasnim ukrepanjem ga lahko preprečimo,« so pozvali.Predsednica Društva SOS telefonje v današnji izjavi za javnost poudarila, da v Sloveniji ne mine mesec, da ne bi prišlo do umora ženske, storilec pa je njen sedanji ali nekdanji partner. »Bomo res še naprej samo nemočno opazovali nasilje nad ženskami ali bo vsak prevzel svojo osebno odgovornost, kaj lahko stori, da skupaj naredimo vse, da ga preprečimo?« je zapisala.S 1. januarjem so v društvu začeli 24-urno telefonsko pomoč žrtvam nasilja na številki 080 11 55. Število klicev se je v zadnjih dveh mesecih podvojilo. »Tudi sicer so se potrebe po storitvah v naših programih v zadnjem letu precej povečale. Vzrok pripisujemo izolaciji in razmeram med štirimi zidovi, ki so se zaradi zdravstvene, socialne in ekonomske krize na področju nasilja nad ženskami in nad otroki poslabšale. Oboji, ki so največkrat žrtve nasilja v družini, zdaj še težje pokličejo na pomoč, počutijo se še bolj ujeti in njihove težave so še bolj kompleksne kot pred epidemijo,« opozarjajo v društvu.Nanje se obračajo žrtve, ki doživljajo psihično, fizično, spolno in ekonomsko nasilje, žal pa nemalokrat opažajo, da se ob iskanju pomoči v institucijah srečajo z odzivom, v katerem je nasilje minimalizirano, poimenovano konflikt ali nesoglasja in na ta način ni vzeto dovolj resno, predvsem pa ne obravnavano kot nasilje.Opažajo, da je tudi med strokovnimi delavci in delavkami še vedno zelo zakoreninjeno prepričanje, da sta za »konflikt potrebna dva«. V institucijah zato ne prepoznajo nasilja, saj ga vidijo le kot konflikt.Vse institucije, tako policijo, centre za socialno delo kot sodišča, Društvo SOS telefon poziva k boljši prepoznavi nasilja nad ženskami oziroma nasilja v družini. »Le z zgodnjo prepoznavo in ustreznim odzivom lahko nasilje ustavimo, ga preprečimo,« so poudarili. Dodali pa: »Dovolj je nasilja nad ženskami!«