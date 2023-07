Telefon lahko zataji, radio pač ne: radioamaterji imajo v kritičnih trenutkih zelo pomembno vlogo

Radioklub Maribor, ki nosi klicni znak S59ABC, že vrsto let uspešno sodeluje z Vojašnico generala Maistra in ob dnevih odprtih vrat vojašnice predstavi svojo dejavnost. Radioklub Maribor, ki bo prihodnje leto praznoval okroglih 100 let delovanja, združuje radioamaterje, ki prek radijskih postaj vzpostavljajo zveze s somišljeniki po vsem svetu.

Pridružite se milijonom ljudi po svetu, ki so v radioamaterstvu našli smisel: za vse informacije se lahko obrnete na članico Radiokluba Maribor Silvo na telefon 031/675-344.

Radioamaterstvo je čudovit hobi, ki se usidra globoko v dušo in srce. Kadar ti uspe, da z lastno tehnologijo, antenami, postajami in lastnim znanjem dosežeš drugega radioamaterja na drugem koncu zemeljske oble, je to trenutek ponosa in vznesenosti. Obstaja tako rekoč nešteto kombinacij in načinov pošiljanja sporočil, ki jih radioamaterji, radiooperaterji, pošiljajo po radijskih valovih. Biti radioamater ne pomeni samo klepetati prek postaje in se pogovarjati z drugimi operaterji, ampak predvsem nenehno raziskovanje nove tehnologije, učenje iz lastnih in tujih izkušenj, posodabljanje in razvijanje lastne opreme, ki pomaga izboljšati kakovost vzpostavljenih zvez. Predvsem pa biti del velike družine radioamaterjev po svetu.

Radioklub Maribor, ki že vrsto let uspešno sodeluje z Vojašnico generala Maistra, nosi klicni znak S59ABC.

Povezani s svetom

S59ABC je najstarejši in največji radioklub v Sloveniji. Za vstop ni zahtevano predhodno znanje s področja elektrotehnike, anten, radijskih postaj. Z izkušenimi članicami in člani boste korak za korakom spoznali čudovit svet radioamaterstva. Biti radioamater pomeni biti povezan s svetom na povsem prvobiten način, iz časov, ko še ni bilo mobilnih telefonov, a se je treba zavedati, da vsakič, ko nekoga pokličete po telefonu, vzpostavite zvezo s pomočjo radijskih valov, ki prenašajo vaše govorno, pisno ali slikovno sporočilo.

Vsak dobi klicni znak Ko pridobite licenco za radiooperaterja (radioamaterja), vam državna institucija AKOS dodeli osebni klicni znak. Oznaka S5 označuje Slovenijo. Nato sledi številka in od ene do tri črke. To je vaš prstni odtis v radioamaterstvu, ki vas predstavlja v vsaki zvezi, ki jo vzpostavite. S številko 9 so običajno označeni radioklubi, mariborski nosi klicni znak S59ABC.

Velika razlika med radijsko postajo in telefonom je to, da telefon brez pogosto postavljenih vmesnih postaj, ki jih imenujemo repetitorji, ne bi deloval na več kot denimo dva kilometra zračne razdalje. Radijska postaja pa na ustrezni frekvenci, s primerno anteno in modulacijo doseže postajo tudi več kot 6000 kilometrov daleč. Vsak, ki prebira te vrstice, lahko postane radioamater, radioamaterka, znanje pa potrdi z ustreznim izpitom.

Radijska postaja lahko doseže drugo postajo tudi več kot 6000 kilometrov daleč.

Radioamaterji so običajno precej skrita populacija, a v kritičnih trenutkih, kot so naravne in elementarne nesreče, odigrajo zelo pomembno vlogo. Z uporabo programa ARON podpirajo civilno zaščito, gasilce in druge reševalne službe, da se jim zagotovi koordinirano in usklajeno delovanje. Ko padejo vse povezave z mobilnimi telefoni, ki se nam dandanes zdijo precej samoumevne, se lahko vse reševalne službe zanesejo na znanje in tehnologijo radioamaterjev.