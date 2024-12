Tega marsikdo ne bo vesel: prihodnje leto bo več praznikov padlo na vikend

V Sloveniji vsako leto praznujemo 15 praznikov, ki so obenem dela prosti dnevi. V letu 2025 jih bo od tega deset padlo na dneve med tednom, dva bosta na soboto, trije pa na nedeljo. Kar štirikrat bodo prazniki v prihodnjem letu podaljšali konec tedna.

Prešernov dan, 8. februar, in dan spomina na mrtve, 1. november, bomo v letu 2025 obeležili v soboto, praznična nedelja pa bo poleg velike noči, ki bo tokrat 20. aprila, še 27. aprila, ko obeležujemo dan upora proti okupatorju. Tretja praznična nedelja bo 8. junija, ko verniki praznujejo binkošti.

Vsi drugi prazniki se bodo v letu 2025 zvrstili med tednom. V novo leto bomo vstopili na sredo, prost pa bo tudi dan kasneje, četrtek, 2. januar. Februarja bo, kot omenjeno, praznik kulture sicer padel na soboto. Bo pa zato precej bogata praznična bera konec aprila in v začetku maja. Tako bo 21. aprila dela prost velikonočni ponedeljek, v tednu za tem pa bosta za praznik dela 1. in 2. maj poskrbela za prvi podaljšan konec tedna, saj padeta na četrtek in petek.

Prihodnje leto božični večer pade na sredo, božič pa na četrtek. FOTO: Gorodenkoff Getty Images

Konec tedna se bo podaljšal še 15. avgusta, ko bo Marijino vnebovzetje v petek, prav tako v petek bo tudi dan reformacije, 31. oktober. Zadnji podaljšan konec tedna se bo zgodil 25. in 26. decembra, ko bomo v četrtek in petek praznovali božič ter dan samostojnosti in enotnosti. Poleg naštetih praznikov bo dela prost dan tudi sreda, 25. junija, ko obeležujemo dan državnosti.

Manj praznikov ob delovnih dneh

V letu 2025 bo sicer manj praznikov ob delovnih dneh kot v letu, ki se izteka. Letos je namreč poleg praznikov, ki jih vedno obeležujemo ob nedeljah, le en praznični dan padel na konec tedna, in sicer dan boja proti okupatorju, ki je bil v soboto.

Učenci osnovnih in srednjih šol bodo poleg omenjenih prazničnih dni doma še v petek, 3. januarja.