Tega, kar je storil Prebilič, ni doslej še noben evropski poslanec

Evropski poslanec Zelenih/ESZ dr. Vladimir Prebilič je kot prvi slovenski evropski poslanec doslej, uradno otvoril lokalno poslansko pisarno v Mariboru, ki »je mesto z velikim potencialom za prihodnost«.

Pisarne Prebilič ne vidi le kot simbol prisotnosti Evropskega parlamenta v lokalnem okolju, ampak je tudi odraz njegovih prizadevanj za decentralizacijo, so sporočili iz njegove pisarne.

»Ta prostor je namenjen vam, ljudem s 'srci, polnimi smeha in sonca,' ki želite prispevati svoje ideje, vprašanja in rešitve,« je ob otvoritvi dejal Prebilič, ki je je že ob predsedniški kandidaturi leta 2022 poudarjal pomen decentralizacije in skladnega razvoja regij, saj je že med svojim 14-letnim županskim delom dodobra spoznal vrzeli in priložnosti, ki jih lokalne skupnosti potrebujejo.

Obiskal jo bo enkrat mesečno

Pisarna bo zagotavljala prisotnost poslančeve ekipe enkrat tedensko. Nudila bo informacije o delu poslanca, hkrati pa bo stičišče sodelovanja med poslancem in različnimi skupinami prebivalcev ter institucijami v regiji.

»Ni velika, a to ne pomeni, da ne more biti prostor velikih idej in načrtov, predvsem pa prostor srečevanja z vami,« je ob nagovoru dejal poslanec, ki načrtuje, da bo Maribor oz. Štajersko obiskoval enkrat mesečno. Seveda bo ob tem obiskoval tudi druge slovenske regije.