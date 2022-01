Tanja Gobec mnoge presenetila z izbiro proticepilskega gosta (VIDEO)

V oddaji Politično na RTV Slovenija je voditeljica Tanja Gobec s pisateljema, publicistoma, prevajalcema Alenko Puhar in Brankom Gradišnikom govorila o razdeljenosti tudi na ravni cepljenih in necepljenih. Gosta je vprašala, kaj menita o obveznem cepljenju proti covidu 19. Medtem ko je Puharjeva dejala, da je proti obveznemu cepljenju, ki »bi povečalo konfliktnost v družbi in družini«, a da bi sama preživela z obveznim cepljenjem, pa je mnoge šokiral Gradišnik, ki je dejal, da imajo tisti, ki so se cepili, gen hlapcev.

»V Sloveniji na srečo nimamo tega zgodovinskega 'mema', ki veže Avstrijce, Nemce, Francoze, Angleže, Belgijce, Holandce. Se pravi bivše kolonije, ki so najbolj brezobzirno delali z ljudstvi dežel, ki so se jih te kolonialne sile prisvajale ali pa sile osi, Nemčija, Italija, Avstrija, ki je po drugi strani želela imeti kolonije, pa je šla v svetovno vojno zaredi tega, ker jih ni mogla dobiti. Vsi ti so se navadili teptati tudi svoje ljudstvo in to delajo ravno zdaj, zato imajo takšne predpise. Mi smo bili hlapci in smo se kot hlapci naučili ponižnosti, pokornosti in tako naprej. Tisti, ki nosijo ta gen, ta 'mem', so pač tisti, ki so se dali cepiti,« je povedal Gradišar.

Medtem ko so opisi narodov morda še zanimivi, pa so mnogi mnenja, da stavek o povezavi med geni in cepljeni res ni bil potreben. Med drugim se je oglasil dr. Samo Vesel, ki je na twitterju zapisal (nelektorirano): »Ponoven zdrs RTV Slovenija. Z nudenjem medijskega prostora proticepilcem v primetime-u lahko morda sprejmem samo ob izjavi novinarke in odgovorne urednice, da sta polno cepljeni. Sicer gre za sabotažo. In kot tako bi jo morali odgovorni tudi obravnavati«. Oglasil se je tudi fizik in filozof Sašo Dolenc. »Kaj se ob nedeljah dogaja na RTV Slovenija?« je zapisal in objavil posnetek iz studia.

Nekateri so stopili tudi v bran Gradišniku in zapisali, da gost ni bil v studio povabljen kot stokovnjak in da »ni govoril o naravoslovni znanosti, temveč je komentiral družbene razmere z gledišča psihologa in družboslovca«.