Tamara raje ustvarja kot gleda televizijo (FOTO)

V galerijskem prostoru knjižnice Virginia Beach Oceanfront Public Library v ZDA so te dni odprli odmevno razstavo likovne in fotografske umetnice Tamare Vogrin - Tare iz Gornje Radgone z naslovom Pokrajine. Na ogled so oljne slike, ki jih je avtorica ustvarila po svojih fotografijah, nastalih v Sloveniji in Virginiji. Na velikih platnih si obiskovalci lahko ogledajo reko Muro, izletniško destinacijo Lisjakova struga nedaleč od Gornje Radgone, gozdne poti in tudi jutranji motiv iz Prlekije ter nekaj lepot iz Virginije. Ogledati si je mogoče tudi Tamarino knjigo Gornja Radgona v sliki in tudi nekaj drugega promocijskega gradiva iz naše države, ki jo tudi zaradi Tare vse bolj spoznavajo v Virginiji.

Včasih me kdo vpraša, kdaj najdem čas za te slike, nihče pa se ne vpraša, kje nekateri najdejo štiri ali pet ur na dan za gledanje telenovel ali resničnostnih šovov.

Avtorico je pred časom k sodelovanju povabila direktorica Vibe Creative Districta, pisanega središča ob obali z velikimi stenskimi poslikavami, kavarnami, muzeji, umetniškimi galerijami, restavracijami in butiki. Njena razstava bo na ogled do 31. decembra, avtorica pa med delavnicami tudi ustvarja v živo in bodoče umetnike vodi skozi ustvarjalni proces slikanja z akrilnimi barvami na platno.

Upodobila legende

Tamara je osvojila svojo Radgono, Pomurje in Slovenske gorice ter celo Slovenijo, številne evropske države, Veliko Britanijo, Avstralijo in zdaj še ZDA. Njene umetnine nastajajo pozno popoldne, zvečer, včasih tudi ponoči. Svojo ustvarjalnost jemlje kot drugo službo, ki se ji ne želi odpovedati in za katero je potrebnih ogromno discipline, potrpljenja in tudi odrekanja. Tako ne gleda več televizije, sicer bi ji zmanjkalo časa. »Včasih me kdo vpraša, kdaj najdem čas za te slike, nihče pa se ne vpraša, kje nekateri najdejo štiri ali pet ur na dan za gledanje telenovel ali resničnostnih šovov,« pove Tara, odlična slikarka, ki se je v Gornji Radgoni kot začetnica, takrat študentka Tehniške fakultete v Mariboru, prvič predstavila z razstavo leta 1997. Nase je še posebno opozorila z razstavo portretov Obrazi ter seveda nepozabno razstavo Legende, na kateri je predstavila portrete legend, kot so Jimi Hendrix, Mick Jagger, Freddie Mercury, Janis Joplin, Kurt Cobain, Bob Marley ... Trenutno je edina v Sloveniji, ki je ustvarila toliko slik s to vsebino in na tako velikih platnih ter jih tudi razstavila. »Pri teh portretih ni šlo za preslikavo medijskih podob, temveč za poglobljeno slikanje portretov, ki so jih navdihnili osebni in umetniški prispevki upodobljenih igralcev in glasbenikov popularne umetnosti,« se spominja Tara, ki ni pozabila niti, da si je v Pokrajinskem muzeju Koper njeno razstavo portretov članov skupine The Rolling Stones ogledal tudi Chris Jagger, brat Micka Jaggerja. »Zelo prijeten in dostopen človek ter odličen glasbenik,« pravi o njem.

Upodobila je tudi Lisjakovo strugo. FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv

Ugled žanje doma in na tujem.

Več let je sodelovala tudi pri projektu Vinska kraljica Slovenije, katerega nosilec je Pomurski sejem. Njene stvaritve je do zdaj obleklo že več vinskih kraljic Slovenije, obleke pa so izdelala izbrana šiviljstva po Sloveniji. Iz vinske trte je naredila tudi dve skulpturi, in sicer konja v naravni velikosti, ki sta bila razstavljena na radgonskem sejmišču. Njene umetniške slike na zidovih in fotografije po drogovih ulične razsvetljave krasijo mesto penine in sejmov in tudi tako se njeni prijatelji, znanci in someščani spomnijo nanjo, ko je na drugi strani luže.

Njena dela si mnogi z zanimanjem ogledujejo.