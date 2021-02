Takšno je stanje dečka, ki je padel v zaledenel ribnik

Sredi januarja je mnoge pretresla tragična nesreča, v kateri je sedemletnik padel v ribnik na zasebnem posestvu, potem ko se mu je med igro s prijateljem pod nogami udrl led in je padel v vodo. Življenje dečka je viselo na nitki. Iz kroga družine je včeraj prišla vesela novica - deček je spet doma, v objemu svoje družine.V katero smer se bo prevesilo življenje sedemletnika, starši niso vedeli dolge tri dni, potem ko so četrti dan zdravljenja in »neznosne napetosti« čutili vsaj malo olajšanja.Vsak naslednji dan so bili zdravstveni izvidi spodbudnejši in deček je po slabem tednu od nesreče spet zadihal s svojimi pljuči. Po dvajsetih dneh se je včeraj vrnil iz bolnišnice, so zapisali na facebook skupini, kjer so molili za dečka. In zmagalo je življenje.