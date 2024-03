Takšne ponudbe lesa še dolgo ne bo: letošnja je bila dobra zaradi lanskoletnega dogodka

Z dnevom odprtih vrat, ki je potekal na Pomurskem sejmišču v Gornji Radgoni, so se sklenile mesec dni trajajoče aktivnosti, povezane z drugo licitacijo vrednejšega lesa, ki jo je v partnerstvu s Pomurskim sejmom in zavodom za gozdove pripravilo podjetje Gozdarstvo Gornja Radgona. Večinoma je bil v ponudbi hrast, sicer pa še 20 drugih drevesnih vrst, ki se pojavljajo v gozdovih na severovzhodu Slovenije, v Pomurju in Slovenskih goricah vse tja do Haloz. 100 tisoč m3 lesa je bilo uničenega. Vse do konca februarja so namreč zbirali ponudbe kupcev, ti pa so ugotovili, da sta bili količina in kak...