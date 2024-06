Tako se je Putinovim žrtvam poklonila Pirc Musarjeva (FOTO in VIDEO)

Predsednica republike Nataša Pirc Musar in ukrajinski kolega Volodimir Zelenski sta danes v Kijevu govorila o poti do miru, pri čemer je Zelenski naznanil, da Ukrajina pripravlja celovit načrt za končanje vojne. Državi sta podpisali tudi memorandum o sodelovanju na področju podpore ukrajinskim državljanom, začasno razseljenim v Sloveniji.

Slovensko podporo neodvisnosti, suverenosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine je v Kijevu ponovno potrdila Pirc Musar. »Ostro obsojamo rusko agresijo proti Ukrajini in pričakujemo, da bo Rusija nemudoma začela spoštovati mednarodne vrednote in norme, h katerim se je zavezala,« je zapisala na omrežju X.

FOTO: Uprs.

Predsednica se je v Kijevu sestala tudi s premierjem Denisom Šmihalom, tako v prestolnici kot v Buči pa se je poklonila žrtvam več kot dve leti trajajoče vojne.