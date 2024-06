Ta zlonamerna aplikacija vohuni za uporabniki. Jo imate tudi vi?

Generalni tožilec Tim Griffin pojasnjuje, da sodeč po analizah in medijskem poročanju Temu pridobi neomejen dostop do podatkov v mobilnih telefonih, vključno z lokacijo, stiki, kratkimi sporočili, dokumenti in drugimi aplikacijami. To se dogaja v ozadju, ker je aplikacija oblikovana tako, da uporabnikom to ni predočeno.

K vložitvi tožbe je brez dvoma pripomoglo tudi dejstvo, da je avtor aplikacije kitajsko podjetje PDD Holdings, ki - po očitkih iz tožbe - zbrane podatke delijo s kitajskimi oblastmi.

Zgolj krinka

PDD Holdings naj bi bila zgolj krinka za zbiranje podatkov. Temu je sicer dejanska spletna trgovina, konkurenca AliExpressu, ki skuša stranke prepričati z nizkimi cenami in visokimi popusti. A Griffith trdi, da Temu sploh ne želi postati največja spletna trgovina na svetu, temveč je to poslovanje pretveza za krajo podatkov uporabnikov. Zato sodišču predlaga, da aplikacijo prepove. In Temu ni kar neka aplikacija, temveč je bila lani v ZDA največkrat prenesena aplikacija.

Iz Temuja, ki ga je leta 2015 ustanovil nekdanji googlovec Colin Huang, so izrazili presenečenje. Poudarjajo, da je bil Temu ustanovljen na Kitajskem, a je bil zaradi varnostnih pomislekov preseljen na Irsko. Drži pa, da še vedno znaten del poslovanja ohranja na Kitajskem. Njihova platforma temelji na aplikaciji Pinduoduo, ki je bila v preteklosti že odstranjena z Google Play Stora.

Iz Temuja sporočajo, da so navedbe v tožbi neresnične in neutemeljene, zato jih ostro zanikajo. Poudarjajo, da želijo vzpostaviti dolgoročni poslovni model, zato so načeloma odprti tudi za spremembe, ki bo pomagale pomiriti regulatorje, poroča slo-tech.com.