Sveti Martin kljub dežju mošt spremenil v vino

Po vsej Sloveniji, ne le na najbolj vinorodnih območjih države, se je konec tedna, ko je godoval zaščitnik vinarjev sveti Martin, mošt spremenil v vino. Društva, vinogradniki in gostinci so pripravili celo vrsto martinovanj, ki so jih spremljale družabne, etnološke in športne prireditve.

Medtem ko je bilo na zahodu v soboto na vrhuncu martinovanja pretežno jasno, je na vzhodu države ponagajalo deževno vreme. Kljub temu se je tudi tam, predvsem na območju Vinorodne dežele Podravje, zvrstilo na desetine dogodkov. Najbolj bučno je bilo kajpak v Mariboru, kjer so javno martinovanje letos raztegnili na dva dni, saj ima praznik vina pri njih podoben pomen kot praznovanje novega leta.

171 let že pridelujejo radgonsko penino.

Tako se je tudi letos na Trgu Leona Štuklja zbrala ogromna množica obiskovalcev iz Slovenije in tujine, vseh je bilo prek 20.000. Zanimivo in veselo je bilo tudi v Ljubljani. Tam so na Martinov god pripravili ljubljansko vinsko pot, na kateri so številni domačini in tudi tujci okušali najboljša in raznovrstna slovenska vina.

V prestolnici so se ljubitelji vina lahko sprehodili po ljubljanski vinski poti. FOTO: Blaž Samec

Radgonska zlatnina in srebrnina

Veselo je bilo v Gornji Radgoni, ki se ponaša z zelo bogato vinsko tradicijo. Tam že kar 171 let pridelujejo znamenito radgonsko penino, zato se je tudi na 28. martinovanju na Kerenčičevi ulici ob reki Muri in meji s sosednjo Avstrijo zbralo veliko navdušenih vinoljubov, veseljakov in drugih gostov.

Potem ko je že skoraj vse sobotno dopoldne deževalo in se je pričakoval premik na nedeljo, se je na koncu vse odvilo uspešno in po načrtih. Tudi tokrat so organizatorji iz Zavoda Kultprotur, Društva vinogradnikov Radgonsko-Kapelskih goric, različna društva in organizacije ter občina Radgona pripravili pester kulturno-zabavni program s krstom mošta, stojnicami, kulinarično ponudbo in glasbenimi ter folklornimi nastopi.

Šaljiva uprizoritev krsta v Odrancih FOTO: Jože Žerdin

Kljub letošnji zelo slabi vinski letini, ki so jo zdesetkale letošnje vremenske ujme, martinovanje ni bilo čas za tarnanje. V prisotnosti ambasadorja Slovenskega reda vitezov vina Štefana Pavlinjeka ter drugih vitezov sta prisotne poleg domače županje Urške Mauko Tuš pozdravila tudi vinska kraljica in predsednik Društva vinogradnikov Radgonsko-Kapelskih goric Taja Zupan oziroma Milan Kolarič.

Odprte kleti na Krasu so povezovali brezplačni avtobusi.

Kot se za tovrstni praznik spodobi, so za vodene oglede odprli tudi bližnje kleti podjetja Radgonske gorice, kjer hranijo radgonsko zlatnino in srebrnino, kot je nekoč zapisal domači pesnik Manko Golar.

V Odrancih je za krst mošta je poskrbelo domače Kulturno-umetniško društvo (KUD) KUD Ajda, ki je od Društva vinogradnikov in sadjarjev Odranci prejelo rdeče vino od samorodnice, ki so jo člani društva pridelali na brajdah v Centru kulturne dediščine. Krst mošta so opravili: v vlogi škofa Martina Gregor Marič, monsinjor je bil Aleš Zver in ministrantka Martina Kovačič, za pojedino so poskrbeli člani Društva vinogradnikov in sadjarjev Odranci.

Za pojedino so v Odrancih poskrbele žene vinogradnikov. FOTO: Jože Žerdin

Kraški rekord

Po deževnem uvodu na Krasu je Martinova sobota postregla z obilico sonca. Na sedem prizorišč in v 19 odprtih kleti je privabila rekordno veliko, skoraj 10.000 obiskovalcev. Odprte kleti so povezovali brezplačni avtobusi, dopoldne v Lipici so ogreli tekači in pohodniki na Tekaškem pozdravu jeseni, obiskovalci Praznika vina v Štanjelu so okusili najboljša kraška vina v spremljavi kulinarične ponudbe in odlične glasbe. Martinovalo so v Sežani, v Dutovljah in v Pliskovici, prvič tudi v zamejstvu – na Proseku.

Na Bunčevi domačiji v Dutovljah je blagoslov novega vina opravil domači župnik Gašper Lipušček, pomagala mu je kraljica terana Neža Ukmar.

Martinovanje v Dutovljah na Krasu FOTO: Olga Knez

Po vsej Sloveniji so bili v času martinovanja ves čas na preži tudi policisti, ki so vestno opozarjali, da prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju in da vinjeni ne spadajo za volan. Predvsem pa so v času Martinovih dogodkov izvajali tudi poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov.