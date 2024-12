Sveta Trojica spet sveta dežela

Z zimsko pravljico, ki so jo začeli leta 2018, ko je župan postal mladi David Klobasa, znajo zaigrati na prave strune. Danes je tradicionalna prireditev, ki za božič vključi domačine, da v živo upodobijo žive jaslice.

Poleg preostalih prireditev, ki privabijo več obiskovalcev, kot ima občina prebivalcev, so kraj približali širši javnosti.

Trojiške žive jaslice so predstava z največjim odrom (osrednjim trgom) in ekipo v Sloveniji.

Cvetka Kramberger in Lovro Visočnik, nekoč največja gostinca na Štajerskem

Že tradicionalno se Zimska pravljica začne z obdarovanjem najmlajših občanov, ki jim pričarajo snežne razmere. Sledijo aktivnosti z veliko razstavo jaslic, v katere so vključeni prav vsi zaselki, kar velja za pravcato malo tekmovanje.

Trojiška podžupana Smiljan Fekonja z ženo Sabino ter Natalija Roškar Nedok z možem Denisom

Jaslice si ogleda ogromno obiskovalcev z vseh koncev Slovenije.

»Zagotovo je poleg širokega programa, ki ga ponujamo ves december, ena najlepših in najbolj poučnih zadev predstava živih jaslic,« je poudaril župan, ki bo danes po trojiško »silvestroval« z domačinko Stelo Sofio in Evo Boto. Včeraj zvečer pa je mladim upom predal veliki oder, da so pokazali svoje talente.