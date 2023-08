Super veselica polna nagrad in zvezdnikov

Začetki gasilstva na Dvoru so bili zagotovo povezani z železarno, ki je uspešno delovala med letoma 1791 in 1891, saj so takratni tehnološki postopki zahtevali ustrezno zaščito. Prva omemba črpalke za gašenje požarov se po podatkih dr. Matije Žargija v tovarni omenja šele leta 1864; 4. decembra 1877 je požar uničil strojnico, poškodovane so bile tudi druge naprave. Dva strašna požara v Stavči vasi leta 1932 pa sta bila poglavitni razlog, da so Dvorjani istega leta ustanovili Prostovoljno gasilsko društvo Dvor.

Po vojni so gasilci začeli prirejati veselice, ki so jim prinašale pomemben prihodek za nabavo tehnike in posodobitve doma. Leta 1969 so izvedli prvi Piknik na valovih Krke, postal je tradicionalen. Idejni vodja, režiser, dramatik in gledališki igralec Marjan Marinc je skupaj z gasilci zasnoval prireditev z velikim srečelovom, lepotno tekmovanje, žrebanje vstopnic, tekmovanja lačnih in žejnih ... Marinc je na Dolenjsko pripeljal vrsto znanih radijcev, televizijcev, igralcev, od Mirka Bogataja in Staneta Sumraka do Rada Časla in Berta Sotlarja.

Ansambel Maksa Kumra je leta 1968 posnel naslovnico za prvo veliko ploščo na dvorskih slapovih. Foto: Slavko Mirtič

Kraljico srčkov Mileno Kovač je leta 1969 v svoj objektiv ujel fotograf Vlado Vivod - Piki. Foto: osebni arhiv Milene Pucelj

Prve veselice so bile ob nedeljah, od devetih dopoldne do pozno v noč. Dogajanje je bilo bogato tudi zaradi podpore imenitnih sponzorjev, kot so bili pivovarna Union, založba plošč Helidon, Žito, Krka ... Vse našteto je privabljalo množico obiskovalcev iz širše Dolenjske. Seveda so k uspehu in priljubljenosti piknika močno pripomogli tudi glasbeniki. Na prvem je tako igral Ansambel Maksa Kumra, ki je leto prej na slapovih reke Krke posnel naslovnico za prvo veliko ploščo z naslovom Na valovih Krke. Vodja ansambla, zdaj 86-letni Maks Kumer, se živo spominja tedanjega igranja na prvem pikniku na Dvoru, kljub letom pa se člani ansambla še dobivajo in za dušo zaigrajo stare uspešnice.

Duški Ule je srečo v obliki klimatske naprave prinesla nečakinja Zala Iskra. Foto: Slavko Mirtič

91 let že deluje PGD Dvor.

Kraljica srčkov

Sedemdesetletna Milena Pucelj z dekliškim priimkom Kovač pa se rada spominja lepotnega izbora, saj so ji kot prvi lepotici nadeli rdečo lento s srebrno obrobo in napisom Kraljica srčkov 1969 Dvor. »Bilo je res nepozabno in vznemirljivo,« pove Milena, ki je takrat štela rosnih 16 let. Tekmovanje je potekalo tako, da so gasilci prodajali rdeče srčke, in Mileni so jih namenili več kot 2000; za vsak rdeči srček je moral glasovalec plačati en dinar. »Po razglasitvi sem dobila lepo lento, ki mi je drag spomin, pa tudi šopek ter darila sponzorjev. Sledilo je še fotografiranje s priznanim fotografom Vladom Vivodom ob lepih slapovih Krke, dala pa sem tudi dva intervjuja za revijalni tisk,« se spominja kraljica veselice. »Oče Lado je bil sila ponosen in gostom v gostilni kazal moje fotografije in precej so jih navdušeni fantje tudi pobrali.« Milena je iz družine z dolgo gostilniško tradicijo. »Naredila sem gostinsko šolo, z devetnajstimi leti prevzela obrt in kot najmlajša obrtnica na Dolenjskem delala do petindvajsetega leta, potem pa me je usoda peljala stran od doma, v tovarno,« nam je še zaupala.

Milena še hrani lento prve kraljice na Dvoru.

Vadnalovih šest ur

Leta 1970 je ob prevzemu motorne brizgalne znamke Ziegler nastopil Ansambel Lojzeta Slaka. Na petem tradicionalnem pikniku sta igrala ansambel Štirje kovači in izseljenska zasedba Richieja Vadnala iz Clevelanda, ki ni šla z odra polnih šest ur. Dvorsko prizorišče pod krošnjami dreves so doslej obogatili še Ansambel Poljanšek, Ansambel Franca Miheliča, Ptujskih 5, Zasavci, Novi spomini, Vikend, Veseli Dolenjci, Helena Blagne, Simona Weiss, Nuša Derenda, Alfi Nipič in številni drugi glasbeniki.

Leta 2002 je na pikniku navdušila Natalija Verboten. Foto: Slavko Mirtič

Predsednik PGD Dvor Aleš Legan je poudaril, da se dvorski gasilci trudijo obdržati sloves piknika, ki je v pol stoletja odpadel le zaradi gradnje novega doma in novega koronavirusa. Tudi letos je bilo na Dvoru zelo živahno, predvsem zaradi mladih, ki so dodobra zapolnili veselični prostor. Vzrok je bil tudi ansambel Vzrock, ki zadnja leta navdušuje s svojo glasbo zlasti mlajše občinstvo. Na srečelovu pa je med več kot 1900 dobitki glavno nagrado, klimo z notranjo in zunanjo enoto z montažo, prejela domačinka Duška Ule. Srečo ji je prinesla nečakinja Zala Iskra, ki je izvlekla zmagovalno srečko.

Predsednik PGD Dvor Aleš Legan Foto: Slavko Mirtič