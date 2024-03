Bralka posnela sodro na Zaplani: marsikje pobelilo pokrajino (FOTO, VIDEO)

Ponoči je osrednji del države zajelo neurje z močnim deževjem, vetrom in sodro, gasilci so črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa s cestišč in objektov, prekrivali odkrita ostrešja stanovanjskih in gospodarskih objektov, poročajo iz Uprave RS za zaščito in reševanje. Meja sneženja se je ponekod spustila do nižin.

Kot so sporočili z uprave za zaščito in reševanje, so v zvezi z neurjem zabeležili 145 dogodkov na območju regijskih centrov Ljubljana, Kranj, Celje, Novo mesto, Maribor, Murska Sobota in Nova Gorica. Na terenu je posredovalo 62 gasilskih enot, od tega štiri poklicne.

Na Arsu so na družbenih omrežjih zapisali, da je zaključek sobotnega svetovnega dneva meteorologije postregel z burnim vremenskim dogajanjem. Prehod vremenske fronte so spremljali nalivi, veliko število razelektritev, močni sunki vetra, ponekod je padala tudi sodra. Sunki vetra so ponekod v osrednji Sloveniji presegli 100 kilometrov na uro.

FOTO: Promet.si

Sodra na Zaplani

Bralka je poročala, da je na Zaplani padala sodra in nam poslala videoposnetek.

V Ljubljani drevo padlo na parkirane avtomobile

Iz več krajev tako poročajo o podrtih drevesih in odkritih cestah. V Ljubljani je po poročanju medijev drevo padlo na več parkiranih avtomobilov v Savskem naselju.

Med polosmo in osmo uro zvečer je po podatkih Arsa na postaji Šebreljski vrh padlo 30 litrov, na Bukovskem vrhu pa 21 litrov dežja na kvadratni meter.

Meja sneženja spustila do nižin

Ob intenzivnih padavinah se je spuščala tudi meja sneženja, ta se je ponekod spustila do nižin. Poleg predelov Gorenjske je tako zasneženo tudi ponekod na Notranjskem, Dolenjskem, Kočevskem in v Posavju. Na ceste so se ponekod odpravila tudi plužna vozila. Na prometnoinformacijskem centru ob tem opozarjajo, da morajo biti vozila tudi po 15. marcu v zimskih razmerah opremljena z zimsko opremo.

