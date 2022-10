Strokovnjaki po kontaminaciji pitne vode opozarjajo: Ne polivajte se z vodo po obrazu

Epidemiologinja Alenka Trop Skaza je na ponedeljkovi izredni seji polzelskega občinskega sveta povedala, da je v žalskem vodovodu prišlo do kontaminacije pitne vode z mikrobi. Dejala je, da je prekuhavanje vode učinkovit ukrep tudi v primeru norovirusa, ki so ga v petek potrdili v vodovodnem sistemu.

Poudarili pa so, da je treba prekuhavati vodo za pitje, kuhanje, pripravo hrane, toplih in hladnih pijač ter ledenih kock, vodo za pranje sadja in zelenjave in vodo za umivanje zob. Hrano in napitke za dojenčke je treba pripravljati vedno s prekuhano vodo, po potrebi tudi za bolnike z zmanjšano imunsko odpornostjo. V primerih, ko je prekuhavanje vode težko izvedljivo ali nepraktično, je treba namesto prekuhane uporabiti embalirano pitno vodo.

Ukrep prekuhavanja velja že deveti dan – do nadaljnjega. Nove vzorce so vzeli včeraj, analize pa lahko trajajo tudi do pet dni. Šele takrat bodo lahko prepričani, da v vodi ni več mikrobov.

Imunsko oslabljenji ljudje in majhni otroci naj se umivajo s prekuhano vodo, za odrasle to ni nujno. Trop Skazova: »Opozarjamo pa, da se ne bi ob tem polivali po obrazu.«

Direktor žalske komunale Janez Primožič je poudaril, da se je onesnaženje pitne vode s fekalijami zgodilo v preboldskem raztežilniku Likovič s sistemom za pripravo vode. Zgodila se je namreč tehnična napaka pri kloriranju vode. To napako so ugotovili pred osmimi dnevi, ko je že nekaj oseb zaradi prebavnih motenj pomoč poiskalo v celjski bolnišnici. Temeljni vzrok aktualne problematike pa ni bila ponedeljkova okvara na opremi za doziranje plinskega klora, ampak v snovi fekalnega ali še kakšnega drugega izvora, ki je domnevno vstopila v vodovodni sistem, meni Primožič.