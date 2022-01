Streljali bodo brez Rajmonda Debevca

Strelsko društvo I. Pohorski bataljon že 27. leto zapored organizira mednarodno tekmovanje v streljanju z zračnim orožjem na 10 m. Med 12. in 16. januarjem bodo svetovno premiero doživela povsem nova pravila, ki jih je Svetovna strelska zveza uvedla konec lanskega leta. V finalu ne bodo več šteli skupni seštevki strelov v decimalkah, temveč bo vsak strel posebej prinašal točke od 1 do 4. Novi format bo tako premierno predstavljen na slovenskih, torej ruških tleh.

Rajmond Debevec se je poslovil od zračnega orožja. FOTO: Igor Zaplatil

Prvič nastopil pred 45 leti

»Model tekmovanja je nov, saj je bil do zdaj le enkrat demonstracijsko izveden. Kako bo vplival na rezultate športnikov v finalu, bomo lahko analizirali potem, ko bo za nami več tovrstnih tekmovanj. Vsekakor si v slovenski ekipi želimo čim več uvrstitev v finale, trenutno pa imamo več možnosti v ženski konkurenci,« je pojasnila vodja slovenske strelske reprezentance

Prijavljenih je 167 tekmovalcev iz 20 držav, med njimi pa ne bo našega najboljšega strelca vseh časov, trikratnega prejemnika olimpijskih odličij Rajmonda Debevca, ki se je ravno v nedeljo, na dan odprtja, poslovil od aktivnega tekmovanja v tej kratki disciplini in z zračnim orožjem (v drugi disciplinah pa ostaja aktiven).

»Z današnjim nastopom na trzinski Skirci se je moja aktivna kariera z zračnim orožjem končala. Prvič sem na mednarodnem tekmovanju z zračno puško nastopil v italijanski Gorici pred 45 leti, leta 1977. Do današnjega zadnjega meča sem z zračno puško nastopil na več kot 1000 tekmovanjih, na katerih sem osvojil 26 kolajn na svetovnih pokalih, 9 na evropskih prvenstvih, 4 na finalih svetovnega pokala, 1 na svetovnem prvenstvu, dosegel sem 2 finalna svetovna rekorda, 7-krat sem nastopil na olimpijskih igrah na 10-metrski razdalji itd. Vendar od vsega najbolj cenim to, da sem imel v teh 45 letih na prizoriščih po vsem svetu privilegij spoznati nešteto prijaznih in čudovitih ljudi, z mnogimi se je stkalo pristno dolgotrajno prijateljstvo. Kariera se konča, prijatelji ostanejo,« je zapisal na svojem profilu​ na facebooku.

Premiero bodo doživela povsem nova pravila, ki jih je Svetovna strelska zveza uvedla konec lanskega leta.

Organizatorji s predsednikom Strelske zveze Slovenije Ljubom Germičem na čelu pravijo, da bo v Rušah moč videti številne najboljše strelce z vsega sveta in iz Slovenije, tudi prejemnike olimpijskih odličij ter bodoče ase. »Zelo smo zadovoljni tako s številom kot s kakovostjo prijavljenih športnikov in športnic, hkrati pa ponosni, da sta Strelska zveza Slovenije in Strelsko društvo 1. Pohorskega bataljona Ruše na razpisu Svetovne strelske zveze pridobila organizacijo tega tekmovanja vse do leta 2024.«

Z leve: podpredsednik OKS Tomaž Barada, predsednik SZS Ljubo Germič in obrambni minister Matej Tonin FOTO: Marko Pigac

Sočasno z odprtjem, katerega boter je bil minister za obrambokot slavnostni govornik, je potekala slovesnost s počastitvijo spomina padca I. Pohorskega bataljona. Podelili so tudi priznanja: iz rok, predsednika ZZB NOB Ruše in predsednika Območnega združenja slovenskih častnikov Ruše, sta srebrno in zlato plaketo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije prejela Ljubo Germič v imenu Strelskega društva I. Pohorskega bataljona Ruše inkot dolgoletna delavka pri organizaciji borčevskih prireditev.