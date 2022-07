Stranka SDS vložila podpise: »Škodljiv zakon se lahko zavrne samo na referendumu«

Stranka SDS je danes vložila podpise za začetek postopkov za razpis zakonodajnega referenduma o spremembi zakona o dolgotrajni oskrbi. Podrobnosti je na novinarski konferenci predstavil namestnik vodje poslanske skupine SDS Zvone Černač. »Po dolgih letih, številnih dragih študijah in preko sto verzij zakona, je bil lani, 9. decembra, končno sprejet Zakon o dolgotrajni oskrbi.« Zakon po njegovih besedah prinaša celovito ureditev skrbi za starejše in tiste, ki potrebujejo pomoč drugih in sicer tako v oblikah institucionalnega varstva, kot na domu. Zagotavlja enakopraven pristop vsem pri zagotavljanju storitev oskrbe in omogoča varno starost.

Kot je še poudaril Černač, je prejšnji teden Golobova koalicija potrdila novelo zakona, ki zamika rok uveljavitve zakona za leto dni. »Novelo je vlada predlagala za obravnavo po nujnem postopku, kar je v nasprotju s poslovnikom. Dejansko pa ta zamik pomeni, da zakona nikoli ne bo. Ohranili so ga v veljavi samo zato, ker je ta zakon eden od mejnikov v Načrtu za okrevanje in odpornost, kar pomeni, da bi njegova odprava pod vprašaj postavila pridobivanje sredstev iz sklada za okrevanje,« je še dejal poslanec.

»Novelo zakona, ki prinaša škodljive posledice predvsem za starejše, se lahko zavrne samo na referendumu. Zato smo danes, na pobudo ljudi, predvsem starejših in ob njihovi podpori vložili preko 4595 podpisov za razpis zakonodajnega referenduma, s katerimi predlagamo, da se novela Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki zamika uveljavitev zakona za leto dni zavrne,« je zaključil Černač.