Stoletnica umetnika, ki je zaznamoval Velenje

Znani Velenjčan, rojen kot Zgornjesavinjčan iz Mozirja, kipar in industrijski oblikovalec Ciril Cesar je nedavno zaokrožil 100 let življenja. Od burnega mladostnega obdobja po prvi svetovni vojni do revolucionarnega vplivneža po študiju kiparstva po drugi vihri ter inovativnega oblikovanja v takrat cvetočem industrijskem gigantu Gorenje je tretje življenjsko obdobje posvetil umirjeni vizionarski ter futuristični ustvarjalnosti, z uporabo materialov od betona do stekla.

Monografija in katalogi o delu in življenju umetnika FOTO: Jože Miklavc

Pred 20 leti so ga imenovali za častnega občana Velenja, ob stoletnici plodovitega življenja pa mu je tamkajšnja osrednja kulturna ustanova namenila Cesarjev dan. Ob visokem jubileju je umetnika obiskal župan Peter Dermol in se mu zahvalil za izjemen prispevek na področju kiparstva in industrijskega oblikovanja. Festival Velenje je skupaj s tamkajšnjim muzejem ob tej priložnosti pripravil celodnevno dogajanje, s katerim so predstavili njegovo ustvarjalno delo. Pred Galerijo Velenje so razstavili kataloge Cesarjevih del in monografije ter obiskovalce in mimoidoče pozabavali z anketo poznavanja kiparjevih del.

Po upokojitvi se je posvečal oblikovanju in kiparstvu v steklu.

V atriju galerije je potekala ustvarjalna delavnica za otroke po zgledu umetnikovih steklenih skulptur: v preddverju dvorane doma kulture so si ogledali skulpturo Sozvočje časa, nato pa ustvarili svoj javni spomenik. Strokovno voden ogled Cesarjevih štirih znamenitih del na javnih površinah v Velenju je predstavila muzejska svetovalka Kornelija Križnič. Strokovno vodstvo po stalni razstavi Cirila Cesarja na Velenjskem gradu, ki zajema dela od akademskega realizma, cikla steklenih skulptur do avtorjevega zadnjega ustvarjalnega obdobja in so jo odprli leta 2006, je opravil mladi kustos Matic Veler. Dan so obiskovalci zaokrožili v mali dvorani velenjskega kulturnega doma z večerno projekcijo filma Pot v svetlobo: Ciril Cesar, portret kiparja in industrijskega oblikovalca.

Najprej poklon NOB

Cesar se je rodil leta 1923 v Mozirju. Izhaja iz ene pomembnejših podobarskih družin na Slovenskem v 19. in na začetku 20. stoletja. Osnove kiparjenja je pridobil v domači delavnici. Obiskoval je umetno-obrtno šolo v Ljubljani in mojstrsko šolo v Gradcu, po vojni se je vpisal na študij kiparstva na Akademiji za upodabljajoče umetnosti v Ljubljani. Je eden od pionirjev industrijskega oblikovanja na Slovenskem, ustanovil in vodil je tudi Design center v podjetju Gorenje ter v tistem času oblikoval prve pomembnejše modele kuhinjskih aparatov ter celo kuhinj Gorenje, ki so zdržale takratne trende v širšem mednarodnem prostoru. Že na začetku ustvarjalne poti je pokazal odločen odklon od socrealizma.

Moderna skulptura Sozvočje časa zaznamuje Cesarjev novi izrazni stil pred tremi desetletji. FOTO: Jože Miklavc

Prvo desetletje po študiju se je posvečal mali in javni plastiki ter spomenikom NOB. Figuralne spomenike je snoval kot kipe talcev v ekspresivni monumentalni telesnosti ter izpostavil trpljenje in neuklonljivost. Manifest, ki ponosno stoji v velenjskem Sončnem parku, predstavlja prvi in edini primer futurizma v monumentalni javni plastiki na Slovenskem. Skulptura združuje več pomenov; posamezni elementi po avtorjevi interpretaciji predstavljajo človeka in stroj, rudnik in rast novega mesta Velenje. Med portretnimi kipi izstopa spomenik Antonu Aškercu, postavljen pred tamkajšnjo osnovno šolo, imenovano po pesniku: z dinamično gesto prekrižanih rok, ki hkrati kažeta v nebo in zemljo, opozarja na slikovitost dihotomije duhovnega in telesnega.

Antona Aškerca je upodobil v razburljivem slogu. FOTO: Jože Miklavc

Po upokojitvi se je posvečal oblikovanju in kiparstvu v steklu. Leta 2006 so na Velenjskem gradu odprli stalno zbirko njegovih kiparskih del, ki rišejo razvojni lok oblikovanja od klasičnega, formalno in vsebinsko neproblematičnega, akademskega realizma, prek oblikovno in čustveno potenciranih gigantskih teles talcev v ekspresivno razčlenjene, razčlovečene oblike cikla vojnih žrtev. Sledi prekinitev z vojno tematiko in ekspresionizmom ter usmeritev v manifestativna dela s futurističnimi kompozicijami človek – stroj. Kipar ugleda nov material – kristalno steklo – in s konstruktivističnim sestavljanjem razvije nov, arhitekturni cikel steklenih skulptur, so strokovno predstavili izjemnega kiparja Cesarja v Muzeju Velenje.