Stojnice že vabijo z mamljivimi vonjavami

Čarobnost prižiga prazničnih luči so v četrtek doživeli Mariborčani, s čimer se je v drugem največjem slovenskem mestu začelo praznično obdobje, ki bo trajalo vse do konca iztekajočega se oziroma začetka novega leta. Včeraj so se luči zasvetile še v Ljubljani, večina mest in krajev po državi pa bo svoje trge in ulice razsvetlila v prihodnjem tednu. Kot prvi so vstop v praznični december že 22. novembra začutili obiskovalci v Športnem parku Vrhnika.

Ob prižigu tisočerih lučk je vrhniški župan Daniel Cukjati občanom zaželel, »naj nas spremljajo dobre misli in volja vse tja do novega leta«, dogodek pa so popestrili šolski otroški pevski zbor Kuštravci, ognjena predstava Zimska pravljica, plesni klub United in vrhniška godba na pihala. Obiskovalci so lahko obiskali stojnice, se okrepčali, raziskali unikatne izdelke lokalnih umetnikov in obrtnikov. Nekateri so si nadeli tudi drsalke in zadrsali.

V četrtek se je sredi Maribora znova zavrtelo panoramsko kolo. FOTO: Občina Maribor, Klemen Golob

40 kilometrov lučk je v četrtek osvetlilo trge in ulice v Vilinskem mestu Maribor, ki so ga še pred prižigom preplavila čarobna bitja. Največ obiskovalcev je kot običajno pritegnil Glavni trg z veliko novoletno jelko in še večjim, 33 metrov visokim panoramskim kolesom, ki so se ga najbolj razveselili najmlajši, z bogato založene osrednje božične tržnice pa je mamljivo dišalo.

Včeraj ob 17.15 so lučke zablestele na Prešernovem trgu v Ljubljani, hkrati so odprli božični sejem, s čimer so zaznamovali začetek prazničnega dogajanja. Občina je poskrbela za brezplačno vožnjo z mestnimi avtobusi, saj je v mestu ob pričakovani gneči skoraj nemogoče dobiti parkirno mesto. Prestolnico bo v prihodnjem mesecu razsvetljevalo več kot 50 kilometrov prazničnih luči in več kot 850 svetlobnih skulptur.

Veso(e)lje življenja

Tema letošnje okrasitve je Veso(e)lje življenja, s katero bodo slavili dragocenost življenja in željo po harmoničnem sobivanju vseh živih bitij, so povedali v Turizmu Ljubljana. Poudarili so, da so nove skulpture v veliki meri izdelane iz recikliranih elementov preteklih postavitev in delov odsluženih javnih svetilk. Ljubljano bo krasilo tudi devet smrek, 89 zelenih dreves in jaslice iz slame, na več prizoriščih bodo potekali koncerti različnih glasbenih zvrsti.

Prešernov rojstni dan V Kranju bodo lučke zagorele 3. decembra, na občinski praznik, ko se bo uradno začelo obdobje Prešernega decembra, za katerega so na Zavodu za turizem in kulturo Kranj pripravili pester program. Prižig lučk tradicionalno poteka na dan občinskega praznika, ko zaznamujemo rojstni dan največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna.

Stojnice so odprte. FOTO: Blaž Samec

Danes bo z lučkami ob 17. uri oživelo Pravljično Celje, mesto bo okrašeno s smrekami, ki so jih v ta namen podarili občani, zasvetilo pa bo tudi v parku Hotela Kempinski v Portorožu in Piranu. V čarobni december bodo v nedeljo vstopili v Velenju s prižigom luči ob 17. uri na Titovem trgu, kjer bo za ušesa poskrbela domača zasedba Skorband z vokalistko Sanjo Mlinar Marin. Kot pojasnjujejo na občini, so posebnost letošnje okrasitve unikatni lampijončki, ki so jih izdelali velenjski osnovnošolci. Ustvarili so tudi Velenjski čarobni koledar, 31 digitalnih vabil za vsak dan v mesecu, ki bo domačine in druge obiskovalce spodbudil k odkrivanju pestrega dogajanja. Koledar je projekt 27 velenjskih ponudnikov, prinaša pa poseben popust, ki bo pri posameznem ponudniku veljal na točno določen dan.

V Ljubljani je bila nepopisna gneča. FOTO: Črt Piksi

Jutri bodo praznične dekoracije in lučke razveselile še Novogoričane in Kamničane, preostali kraji po Sloveniji pa jim bodo sledili v prvem tednu v decembru. Čarobni december s prireditvijo Advent Novo mesto 2024 se bo začel v četrtek, ko bodo na Glavnem trgu odprli tudi drsališče, ki bo obratovalo vse do 19. januarja 2025. Okrasitev se bo osredotočala na izpostavitev novih svetlobnih elementov, ki bodo krasili Glavni trg s Kandijskim mostom in Rozmanovo ulico. Na trgu bo postavljenih 20 smrek, ki jih bodo okrasili z izdelki z otroških delavnic okraševanja. Obljubljajo pester in barvit praznični program, namenjen vsem okusom.