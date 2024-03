Stojmenova Duh: Sem 'tujka, migrantka, čefurka', to je za SDS moteče

Opozicijski poslanci so v razpravi med obravnavo interpelacije ministrice Emilije Stojmenove Duh med drugim opozorili, da pred nabavo 13.000 računalnikov ni bila izvedena ustrezna analiza stanja. Poslanci Svobode so na drugi strani izrazili prepričanje, da pri nakupu ne gre za afero, izpostavili pa so tudi nekatere posle prejšnje vlade.

Tu ne gre za afero, je prepričana poslanka Svobode

Tereza Novak iz Gibanja Svoboda, v katere kvoto sodi ministrica za digitalno preobrazbo, je v razpravi izrazila prepričanje, da interpelacija nima nikakršne realne osnove. »Kaže na to, da stranka SDS res nima ne idej, še manj pa rešitev, da pa uporablja vse, kar je možno, zato da se ne ukvarjamo s stvarmi, ki ste nam jih vi zakuhali,« je dejala.

Glede očitkov, da je ministrica negospodarno upravljala javna sredstva, je Novakova izpostavila 800.000 evrov kazni, ki jo bo morala Slovenija plačati zaradi zamude pri sprejetju novele zakona o elektronskih komunikacijah. To kazen bo morala Slovenija po mnenju poslanke plačati samo zato, ker nekdo ni opravil svojega dela. »To je po mojem mnenju neupravičeno trošenje davkoplačevalskega denarja,« je dejala.

Tomaž Lisec iz SDS je glede kazni pojasnil, da je prejšnja vlada predlagala novelo zakona o elektronskih komunikacijah, vendar do njenega sprejetja ni prišlo, ker je takratna opozicija napovedala posvetovalni referendum.

Po mnenju Sare Žibrat (Svoboda) pri tem nakupu računalnikov ne gre za afero. »Ministrica ni nabavila golfov namesto mercedesov, ni zapravila skoraj dveh milijonov evrov za neustrezne ventilatorje, ki še do danes, torej že tri leta po nabavi, čakajo v bolnišnicah in se prašijo ter niso bili uporabljeni za zdravljenje niti enega covidnega bolnika,« je dejala.

Spomnila je tudi, da je prejšnja vlada v začetku leta 2022 sprejela zakon o spodbujanju digitalne vključenosti, s katerim je 29 milijonov evrov namenila za digitalne bone. Od tega zneska je šlo več milijonov evrov za slušalke podjetja Apple.

Poslanec SDS: Razpis za nakup računalnikov je bil objavljen brez analize, brez kakršnegakoli načrta

Radko Gladek (SDS) je bil na drugi strani spomnil, da je vlada septembra lani sprejela uredbo, ki naj bi bila podlaga za pripravo načrta za spodbujanje digitalne vključenosti. Ta bi moral med drugim vsebovati analizo stanja na področju digitalne vključenosti. Vendar do tega načrta in analize po poslančevih besedah nikoli ni prišlo.

»Razpis za nakup računalnikov je bil objavljen brez analize, brez kakršnegakoli načrta. Ne vem, na kakšen način ste prišli do te številke,« je poudaril Gladek. Ob tem je Stojmenovi Duh in njeni ekipi očital, da niso vedeli, kaj potrebujejo in kaj kupujejo.

Prav tako je izpostavil trditve ministrstva, da se bo na računalnike namestilo odprtokodne operacijske sisteme, medtem ko je bil v razpisu med minimalnimi zahtevami za računalnike naveden certifikat proizvajalcev opreme o ustreznosti strojne opreme z operacijskim sistemom Windows 11, ki ni odprtokoden.

»Običajno, če nekaj nabavljamo, najprej ugotovimo potrebe,« je glede odsotnosti analize stanja komentiral Jožef Horvat (NSi). Ob tem je od ministrice želel pojasnila o tem, kako poteka uresničevanje njene zaveze, da bodo do leta 2025 s širokopasovnim internetom vsa naseljena območja pokrita s širokopasovnim internetom.

Ministrica pojasnjuje

Stojmenova Duh je pojasnila, da so črpanje evropskih sredstev za izgradnjo oprtih širokopasovnih omrežij generacij v času njenega mandata povečali na 15,5 milijona evrov. Ob nastopu njenega mandata je znesek znašal pol milijona evrov, je dejala.

Na vprašanje, kako je ministrstvo prišlo do številk, koliko prenosnikov se potrebuje, je izpostavila podatke, da je v prvem četrtletju leta 2022 internet uporabljalo 89 odstotkov državljanov. »Torej smo ocenili, da ostalih 11 odstotkov nima niti ustrezne računalniške opreme,« je dejal in dodala, da je tudi to število bistveno večje kot 13.000.

Tudi Šetinc Paškova kritična do ministrice

Interpelacijo zoper ministrico bo medtem podprla nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek, nekdanja poslanka Gibanja Svoboda. Kar v interpelacijo ni zajeto, pa po oceni poslanke v njo sodi, je neko obče razumevanje ministričine odgovornosti glede svojega vodenja ministrstva za digitalno preobrazbo nasploh. »Na žalost je ministrici na celi črti spodletelo, saj od nje do tega trenutka nismo dobili ene resne črke glede digitalne preobrazbe Slovenije in na tem mestu leži odgovornost ministrice,« je dejala.

Koalicija interpelacije o delu ministrice Stojmenove Duh ne podpira

Koalicijske poslanske skupine interpelacije o delu ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh, v kateri ji SDS očita nevestno in negospodarno delo, ne bodo podprle. Poudarile so, da je iskanje rešitve za razdelitev prenosnih računalnikov res trajalo dolgo, a da je to sedaj rešeno. Predlog SDS tako podpirajo le v NSi.