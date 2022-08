Sto krompirjev za jubilantko Stano, s stoletnico praznovala vsa vas (FOTO)

V Gornjih ležečih, kjer na 26 hišnih številkah živi 42 prebivalcev, so se z vsem spoštovanjem pridružili velikemu slavju. Njihova vaščanka Stanislava Čeper je namreč praznovala častitljivih 100 let.

Igralca Mirka Grabljevec in Miran Furlan sta zaigrala skeč.

Ne le da so ji vsi mladi in stari prišli čestitat, ampak so s predstavnikom vasi Dinkom Ružičem tudi prinesli težko torto z napisom 100, zaboj sto krompirjev, vaščan Marko Biščak pa ji je že pred tremi desetletji obljubil, da ji bo spekel torto za okrogli jubilej.

Obljubo je držal in spekel slastno torto ter jo okrasil s sto borovnicami. Domačijo M'ravcovi, kamor se je Stana pred več kot 70 leti preselila iz Buj v občini Pivka, kjer se je rodila kot predzadnji otrok v kmečki družini s sedmimi otroki, so domačini slavnostno okrasili. Že dan prej so postavili mlaj in izobesili tabli z napisom 100 ter vse najboljše z baloni in rožami. Vaščani so ji prišli voščit v sprevodu, tega je s harmoniko spremljal 14-letni domačin Ruben Žvab, član KD Kraška harmonika, ki je letos osvojil tretje mesto na evropskem tekmovanju v Atimisu v Italiji. Sicer pa stoletnica Stana rada prisluhe njegovi glasbi in obuja spomine na mlada leta.

Zlate roke

V Gornje Ležeče je prišla tudi delegacija divaške občine, ki jo je vodila županja Alenka Štrucl Dovgan, ki je slavljenki čestitala še na mnoga zdrava leta in ji izročila rože. Slavljenki so čestitali še predstavniki Društva upokojencev in RK Divača ter člani Turističnega, kulturnega in športnega društva Urbanščica s predsednico Mirjam Frankovič Franetič.

Vaščani so slavljenki zaželeli še veliko lepih, predvsem pa zdravih let v njihovi družbi.

Za prijetno in sproščeno vzdušje sta igralca omenjenega društva Mirka Grabljevec v vlogi pacientke in Miran Furlan v vlogi zdravnika predstavila skeč z naslovom Dežurna služba, za katerega je besedilo napisal Bojan Podgoršek. Pravnukinje Luna, Mila in Alja so za plesno predstavo prejele obilen aplavz. Sledilo je družabno srečanje ob dobri kapljici, kraških jedeh in glasbi.

Stanislava se je rodila 20. avgusta 1922 v Bujah in kot pridno kmečko dekle je imela zlate roke. Okusila je gorje druge svetovne vojne, v partizanih je izgubila brata Miha. Najprej je delala v sirotišnici v Pivki in je bila vse življenje pridna šivilja. Pri 30 letih se je poročila z 10 let starejšim Jožefom Čeparjem iz Zgornjih Ležeč, kamor se je preselila in kjer živi že sedem desetletij. V zakonu je povila hčerko Tatjano (žal se zaradi bolezni ni mogla udeležiti slavja, a se zahvaljuje vaščanom in vsem, ki so na kakršen koli način pripomogli k praznovanju) in sina Jožeta.

Oba otroka sta že upokojena. Mož ji je umrl leta 1997. Z vso pozornostjo in ljubeznijo je vzgajala in čuvala oba sinova otroka: vnuka Jožka ki se ponaša z odličnimi strelskimi rezultati (pištola) v slovenskem, evropskem in svetovnem merilu, in vnukinjo Martino, oba ji vračata njeno naklonjenost. Rada jo obiščeta tudi vnuka Katarina in Andrej ter vseh pet pravnukov: Zala, Črt, Luna, Mila in Alja.

Stana, kot jo imenujejo domači, ima zelo rada naravo. Še pred leti je hodila na daljše in krajše sprehode v bližnji gozd in si nabirala novih moči za življenje. Rada je nabirala gobe. Žal sta se ji sluh in vid poslabšala. Da je dočakala tako starost, se ima zahvaliti predvsem sinu Jožku s partnerico Branko Fragiacomo, frizerko, pa tudi odlično strelko s pištolo pri SD Vremščica.

Praznovanje 100. rojstne dne Stane Čeper je trajalo pozno v noč in vsi so slavljenki zaželeli še veliko lepih, predvsem pa zdravih let v njihovi družbi.