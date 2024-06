Sto kilometrov hoje, 38 ur igre, čez tisoč udarcev (FOTO)

Golfski navdušenec Rado Zalaznik si je zamislil zanimivo športno-popotniško avanturo. Potem ko je zadnji dve leti zaman pozival približno šest tisoč aktivnih slovenskih golfistov, naj se mu pridružijo na 1. slovenskem golf maratonu, na katerem bi v osmih dneh igrali na vseh slovenskih igriščih, se letos ni več oziral na zanimanje privržencev udarjanja žogic s palicami. S prijateljem Sašo Kranjcem sta se sredi maja podala na pot in uživala v igri s posebnim ritmom po vsej Sloveniji.

Obredla sta vseh petnajst igrišč, ki so odprta. Podjetnik Joc Pečečnik že drugo leto prenavlja igrišče Arboretum, ki je zato zaprto. Rado si je zamislil, da bosta maraton izpeljala od glave do repa znamenite slovenske kokoši, zato sta 15. maja začela pri glavi, torej na najbolj vzhodnem igrišču Livada v Moravskih Toplicah.

Vsa slovenska igrišča so izjemno slikovita, Zlati grič v Slovenskih Konjicah je v objemu vinogradov.

Topla dobrodošlica za maratonca v golfu je bila opazna povsod.

»Igrala sva na devetih igriščih z 18 luknjami in na šestih terenih z 9 luknjami. Prvi dan, v sredo, sva morala začeti kar zgodaj, saj so imeli na igrišču Livada na programu turnir. Pridružil se nama je Matjaž Car, predsednik Racman golf kluba. Začetek je bil uspešen, zaslužili smo si pivo, nato pa sva takoj odšla do Radencev. Tam je majhno igrišče, bolj vadišče z devetimi luknjami, ampak je lepo vzdrževano, saj se oskrbnik zelo trudi z zelenico. Do večera sva že bila pod Pohorjem, saj naju je v četrtek zjutraj čakalo igrišče Zlati grič v Slovenskih Konjicah. V čudovitem okolju med vinogradi sva odigrala devet lukenj, dež naju je spremljal zgolj pet minut. Sledila je pot do Ptuja in igrišča z 18 luknjami, nato pa sva se premaknila na večerjo in počitek k Amonu v Olimje. V petek zjutraj sva po neurju, ki ni prav nič načelo igrišča, odigrala devet lukenj v slikoviti pokrajini ob reki Sotli, popoldne pa sva že bila na igrišču v Mokricah. Tudi to je bilo zelo urejeno, moram pa se pohvaliti, da sva prehodila tudi najbolj strm vzpon, saj nisva imela na voljo prevoza,« svojevrstno avanturo opisuje Rado Zalaznik, ki je tako kot prijatelj Sašo Kranjc član GK Kranjska Gora.

»V soboto smo imeli Kranjskogorci srečanje s kolegi na igrišču Grad Otočec, zato je bilo sodelovanje na turnirju še kako dobrodošlo. Golf je vendarle za rekreativce predvsem družabna igra. Malo nama je bilo žal, da se nisva mogla dlje družiti s prijatelji, saj naju je popoldan čakal izziv na igrišču Cubo v Smledniku pri Ljubljani. Tu sva prvič v enem dnevu odigrala dvakrat po 18 lukenj. To je bilo ogrevanje za nedeljski izziv, ko sva začela na imenitnem Kraljevem igrišču na Bledu, se preselila na manjše Jezersko, igralni dan pa sva sklenila na Brdu pri Kranju. Tisti dan sva torej opravila s 36 luknjami. Spraševala sva se, ali sva kaj utrujena, pa se nekako nisva počutila tako. Je pa res, da so bili začetni udarci krajši tudi za 30 metrov, v povprečju sva porabila več udarcev kot običajno. No, vse to je razumljivo,« sta Rado in Sašo dobrovoljno ugotavljala med potepanjem po Sloveniji.

Še posebej sta uživala na dih jemajočem Kraljevem igrišču na Bledu, ki spada med najimenitnejše v Evropi.

V Lipici so se Radu in Sašu pridružili prijatelji.

Po počitku

Po počitku v Kranjski Gori se je končnica norega golfskega tedna začela v ponedeljkovem jutru v Bovcu, nadaljevala sta v Lipici in zaključila v Trnovem v Ljubljani, kjer so se jima pridružili prijatelji. Vsa igrišča imajo po devet lukenj, pohitela pa sta zato, ker je v torek deželo zajelo deževje, zato sta bila prisiljena počivati. V sredo sta 1. slovenski golfski maraton uspešno zaključila na domačem igrišču v Kranjski Gori.

Veselja ob koncu premiernega maratona v Kranjski Gori ni manjkalo.

»Za nama je zelo lepa izkušnja. Seveda sva občutila vsakodnevno igranje in potovanje, a je bilo vredno truda. Pod črto lahko povem, da so vsa igrišča zelo lepo urejena, povsod so bili izjemno gostoljubni, za kar se jim lepo zahvaljujeva. Na šestih igriščih nama celo niso zaračunali igralnine, drugje sva igrala po polovični ceni. Zahvaljujeva se tudi Gorazdu in Metki iz Golf zveze Slovenije, ki sta nama bila v pomoč pri izvedbi tega maratona. Upam, da ne bo zadnji, čeprav se mi je velika želja po maratonu le izpolnila,« zadovoljno pove Rado.

Zanimivo je, da nisva prav nič shujšala. No, saj sva tudi jedla odlično.

Zdrava, zadovoljna, polna novih doživetij in enako težka kot na začetku sta Rado Zalaznik in Sašo Kranjc sklenila osemdnevni maraton v golfu.

V osmih dneh sta po Sloveniji prevozila 1400 kilometrov, na igriščih prehodila nekaj čez 100 kilometrov in igrala skupaj 38 ur, vsak od njiju pa je zbral nekaj čez tisoč udarcev, čeprav rezultat pri tem vendarle nima posebnega pomena. »Zanimivo je, da nisva prav nič shujšala. No, saj sva tudi jedla odlično,« je hudomušno dodal Rado Zalaznik, oče 1. slovenskega golf maratona.