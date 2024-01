Na robu Kočevja ob visoki lipi z mogočno krošnjo stoji trinadstropna in močno načeta stavba s trhlo kritino. Za potrebe gozdnih delavcev naj bi bila zgrajena pred več kot 500 leti in kot prva vpisana v takratni kataster. Podstrešno stanovanje z dvema sobama, straniščem, hodnikom, kuhinjo in prostorom, ki naj bi bil kopalnica – to je dom 59-letnega Andreja Štrumblja. Stanovanje v drugem delu hodnika je v lasti ženske iz Ljubljane, ki naj bi ga odkupila od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov. V spodnjih prostorih so tri stanovanja lastniška, eno pa najemniško (od sklada). Andrej živi na podstr...