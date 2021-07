Ste videli, kje dopustuje Janša in v čigavi družbi

Portal Necenzurirano danes razkriva, da premier Janez Janša že vrsto let dopustuje skupaj z nekaterimi največjimi dobavitelji v zdravstvu. V mondenih letoviščih na otoku Mavricij v Indijskem oceanu golf se udeležuje tudi turnirjev v golfu, na enem od njih je v resortu Constance Belle Mare Plage zaigral skupaj z lobistomin znanim poslovnežemMarčič je lastnik in direktor IT podjetja Marand, ki je v zadnjih 20 letih skupaj s povezanimi družbami samo s proračunskimi porabniki ustvarilo več kot 100 milijonov evrov prihodkov, še piše portal Necenzurirano in dodaja, da je bil v tem podjetju med letoma 2007 in 2014 zaposlen tudi, sin Janeza Janše, pozneje asistent nekdanje evropske poslanke SDS Patricije Šulin.Še več prihodkov, skupaj za 200 milijonov evrov, je z UKC Ljubljana in drugimi zdravstvenimi institucijami ustvarilo podjetje Medias International, ki je v lastihčere Boža Dimnika. Ukvarja se s prodajo medicinske opreme in materiala.Janša naj bi bil z Dimnikom in Marčičem prvič skupaj na Mavriciju že leta 2003, kot je leta 2012 trdil v zaslišanju pred komisijo KPK si je potovanja plačal sam.