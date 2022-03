Ste videli, kakšno je bilo nebo nad Slovenijo? (FOTO)

Iz Agencije republike Slovenije za okolje (ARSO) sporočajo, da je precejšen deI Evrope pod oblakom puščavskega prahu, ki so ga prinesli južni vetrovi iz območja Sahare.

Dodajajo, da se je tudi v Sloveniji oblačnost popoldne obarvala v pastelne barve.

Visoke koncentracije puščavskega prahu bodo sicer vztrajale vse do konca tedna, vendar pa, »ker tokrat ne bo deževalo, avtomobili ne bodo umazani«.

Velik del Španije je sicer prekrila debela plast saharskega peska, ulice, avtomobili in strehe so bili obarvani oranžno, rumeno in rdeče, poročajo tuje tiskovne agencije. Po navedbah španskih medijev toliko peska v zraku niso zaznali že več desetletij. Najhuje je bilo na jugu in v osrednji Španiji, kjer je bila vidljivost precej omejena. O saharskem pesku so danes poročali tudi iz nekaterih delov Francije. Tudi tamkajšnji meteorologi jakost pojava označujejo za izjemno.