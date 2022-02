Ste videli, kakšni napisi so se pojavili na slovenskih avtocestah? (FOTO)

V kolikor ste sončno nedeljo izkoristili kakšen izlet in se do želenega cilja zapeljali tudi po avtocesti, ste verjetno opazili novost. Na tablah, ki na tam služijo različnim opozorilom in pozivom, so se pojavili napisi, ki sežejo do srca. »Nekdo te ima rad. Vozi varno!«, »S tabo je svet lepši. Vozi previdno!« in »Ljubezen nima omejitve, hitrost vožnje jo ima,« Dars sporoča voznikom.

Večina uporabnikov Twitterja je nad potezo Darsa navdušena, nekatere je celo ganila do solz. »Oh, darsovci, s solznimi učkami je pa tud nevarno vozit. Bravo,« je zapisala ena od uporabnic. Prisrčni napisi so navdušili tudi našega bralca Darka, ki nam je posredoval utrinek s primorske avtoceste.