Ste videli, kako so Suho krajino preplavili vitezi? (FOTO)

Občina Žužemberk je z nizom dogodkov zaznamovala občinski praznik. Med drugim so na slavnostni seji občinskega sveta podelili občinska in županova priznanja ter se tako zahvalili posameznikom in društvom, ki s svojim delovanjem prispevajo v skupno dobro ter pomembno vplivajo na razvoj občine.

Slovaški vitezi se dobro počutijo v Sloveniji. Fotografije: Slavko Mirtič

Naziva častnega občana letos že drugo leto zapored niso podelili, so pa podelili več pisnih priznanj, ki so jih prejeli gasilci PGD Dvor in PGD Hinje, Darko Pucelj, Feliks Vidmar, Kulturno društvo Dvor, Mija Penca Vehovec in Milka Jernejčič. Pisno priznanje župana so prejeli Lubica Gogulova iz Čachtic na Slovaškem, dr. Nebojša Mijović, predsednik občine iz Golubca, za prizadevno delo pri ohranjanju prijateljskih odnosov med pobratenima občinama, ter posamezniki Martina Papež, Darko Perko in Rok Rezelj.

Prišli od vsepovsod Poleg tega so se v Žužemberk nagnetli številni vitezi in gospoda iz celotne države Seinsenbergensis Tumultus, srednjeveški najemniki, baron Janez iz Markovcev, Gregor – nezakonski sin Jurija, turjaški lokostrelci, Viteški red Gašperja Lambergarja z Bleda, mojster Janez z Bleda, renesančna plesna skupina Lonca iz Škofje Loke, viteški red Cesarsko kraljevi Ptuj, okrogli sodčki s Ptuja, saleška gospoda iz Šaleka, Vitezi Saleške doline, Ojstriška gospoda iz Tabora, druščina Zlate ostroge, Varuhi kladiva iz Pivke, Primož iz Klati viteza, lokostrelca iz Smlednika, tlačani iz Spuhlje, Teater Cizamo, Pevska skupina Talisman iz Škofje Loke, vitez Konrad na konju, viteška konjenica iz Gombišča ter iz Hrvaške, Kegljevičeva straža Kostel, Vitezi Vranski iz Pakoštana, Koprivniški mušketiri in haramije, Holleonek Hungarica iz Madžarske in Agentura Hector iz Slovaške.

Najvišji priznanji sta župan Jože Papež in predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Stanka Blatnik podelila Iztoku Možetu, ki je prejel zlati znak, Dušan Mikec pa srebrnega. Ob občinskem prazniku je občina Žužemberk bogatejša za nekaj pomembnih investicijskih projektov – novo bazno postajo v Hinjah, cesto na Vinkov Vrh, cesto in javno razsvetljavo na Podgozdu in novo vozilo za starejše.

Občina Žužemberk je bogatejša za nekaj pomembnih investicijskih projektov.

Letos je potekal že 23. srednjeveški dan, s katerim se lahko organizatorji TD Suha krajina pohvalijo, da ima najdaljšo tradicijo v državi. Po bogatem kosilu v grajski kleti, kjer je zbrane pozdravil Jurij Turjaški (predsednik TD Suha krajina Vlado Kostevc), so se predstavile vse srednjeveške skupine, ves dan je potekal bogat program z lokostrelskim turnirjem, prikazom mečevanja in viteških veščin, plesov, glumaške predstave ter petja vse do večernih ur, ko je gospoda z vitezi odšla na zasluženo večerjo.

V kuhanju ješprenja je po glasovih ljudstva zmagala ekipa Kozji vrh.

Okoli obzidja so se pred turnirjem nagnetli številni vitezi.

Cesta na Vinkov Vrh je obnovljena.