Ste videli, kako se iz Janše dela norca znani avtor skritih kamer?

Minulo nedeljo je bila v cerkvi Svetega Srca Jezusovega v Drežnici maša za domovino ob Dnevu državnosti. Na mašo je povabilo Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, tam pa je bila slavnostni govornik predsednik SDS Janez Janša.

Iz tega se je ponorčeval igralec, režiser in bivši poslanec Franci Kek, v zadnjem času najbolj znan zaradi skritih kamer v sklopu oddaje Nedeljsko popoldne na nacionalni televiziji. Tako je objavil fotografijo Janše iz cerkve s pripisom: »Na praznik sv. Petra in Pavla, v soboto, 29. 6., bo mašniško posvečenje prejel diakon Ivan Janez Janša. Predstavitev je imel to nedeljo v domači župniji.«

Seveda je njegov zapis dobil kopico odzivov. Nekatera objavljamo:

Franci, na neki točki je tvoj humor prešel iz komaj prebavljivega v slaboumnega.

Cerkev ne ve, da so jim podtaknili komunista?

To je ta duhovitost. Z njo se hranite in objavljate, da se ne čutite zapostavljeni.

Kek, a poznaš tisti rek: "Brigaj se zase in za svoje bedne skrite kamere, pa boš imel celo življenje zadosti dela.