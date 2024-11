Ste videli, kaj se je med vožnjo zgodilo nekdanji poslanki Violeti Tomić? (FOTO)

Nekdanja poslanka Levice Violeta Tomić je v svoji objavi na Facebooku razkrila nenavadno prometno nesrečo, ki se ji je zgodila med vožnjo z Golovca. Po njenih besedah je pri nizki hitrosti, le 20 kilometrov na uro, ob glasnem poku nenadoma prišlo do sprožitve obeh zračnih blazin v njenem vozilu, kar je povzročilo tudi poškodbo mobilnega telefona, ki ga je imela v žepu.

Izkušnjo je Tomićeva delila na Facebooku. FOTO: Zaslonski posnetek

Kot je zapisala, je bil dogodek izjemno nenavaden. »Navajena sem že, da se mi dogajajo nenavadne reči, a včeraj je bilo res čudno. Pri vožnji le 20km/h z Golovca sta se mi ob silnem poku sprožili obe zračni blazini in razbili mobitel v žepu!« je zapisala na svojem Facebook profilu. Ob sprožitvi zračnih blazin se je nadihala plina, ki ga sprosti varnostni mehanizem, in utrpela udarec v prsi, vendar je poudarila, da ni utrpela hujših fizičnih poškodb. »Na srečo pa razen šoka ni bilo nič hujšega,« je dodala.

Dogodek je pri Tomićevi povzročil precejšnje nevšečnosti. Zaradi poškodbe mobilnega telefona in avtomobila je trenutno brez obeh in se, kot je zapisala, težko znajde. »Zdaj sem brez avta, brez telefona, sploh se ne znajdem,« je delila svojo stisko z javnostjo ter hkrati obvestila, da je do nadaljnjega dosegljiva le preko Facebooka.