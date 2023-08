Evropsko prvenstvo mladih cvetličarjev: osvojili bodo Arboretum

Arboretum Volčji Potok spet vabi, od 24. do 26. avgusta bo namreč potekalo Evropsko prvenstvo mladih cvetličarjev Eurofleurs 2023. Na našem osrednjem cvetličarskem dogodku se bo pomerilo 12 nadobudnežev iz Evrope, med njimi je tudi slovenska predstavnica Maša Troha. Zanimanje za ogled prvenstva je precejšnje, tekmovalci pa se bodo pomerili v petih florističnih nalogah. Prvenstvo v Arboretumu pod pokroviteljstvom Mednarodne floristične organizacije Florint organizirata Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev pri OZS in Arboretum Volčji Potok.

Simon Ogrizek, predsednik Florinta ter sekcije cvetličarjev in vrtnarjev pri OZS, je na novinarski konferenci predstavil pomen prvenstva za stroko in državo: »Slovenija je dežela z izjemno visoko kulturo cvetja in nadvse veseli smo, da po 16 letih spet gostimo dogodek evropskega prvenstva cvetličarjev, pri tem pa gre seveda velika zahvala gostitelju in soorganizatorju dogodka Arboretumu Volčji Potok, ki je omogočil, da smo v tem izjemnem ambientu deležni tako posebne cvetlične nadgradnje. Tudi tematika je tesno povezana z naravo, z uporabo naravnih materialov. Posebnost letošnjega tekmovanja je 0 km šopek, kar pomeni, da tekmovalci vse cvetlice dobijo tukaj, v Arboretumu. Vodili prvenstva sta trajnostni razvoj in uporaba naravnih materialov.«

Maša Troha se veseli spoznavanja novih ljudi in nabiranja izkušenj. FOTO: Janez Kuhar

Na poti do mojstrstva

Direktor Arboretuma Volčji Potok Aleš Ocepek je dodal, da je Arboretum pravi kraj za takšne dogodke: »Obiskovalci so ljubitelji narave, vrtne umetnosti ali preprosto lepih stvari, kot so drevesa, cvetje, zdaj pa bodo lahko v izjemnem okolju arboretuma občudovali še floristične ideje mladih. Tudi za tekmovalce bo to edinstveno tekmovanje, saj bodo del cvetja lahko nabrali v parku. Zato smo posebej izbrali in vzgojili poletno cvetje, ki bo omogočilo res posebne kreacije. Postavitve tekmovalcev bodo na ogled v drevoredu, ob jezeru in v galeriji pod arkadami vsak dan od 8. ure. Obiskovalci bodo lahko ves čas tekmovanja tekmovalce spremljali v živo pri njihovem delu.« Pri izvedbi prvenstva sodeluje tudi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije skupaj s svojo sekcijo. Direktor OZS Danijel Lamperger je poudaril, da tako zbornica kot sekcija skrbita za ugled stroke, na tekmovanju pa so v središču mladi, ki imajo tako priložnost, da spretnosti izpilijo do mojstrstva.

Tudi za tekmovalce bo to edinstveno tekmovanje, saj bodo del cvetja lahko nabrali v parku.

Slovenske barve bo na tekmovanju zastopala Maša Troha, ki se na dogodek pripravlja že tri mesece: »Kar zadeva tekmovanje, je to predvsem ogromna izkušnja. Spoznavanje ljudi, novih smernic, predvsem pa zame odskočna deska.« Maša se na tekmovanje pripravlja že tri mesece, zadnji teden pa še posebno intenzivno. Preostali tekmovalci so Catherine Burn iz Velike Britanije. Filip Hrouda iz Češke, Karoline Pedersen iz Danske, Benoit Barbin iz Francije, Anian Friedrich iz Nemčije, Esther Weijenberg iz Nizozemske, Justine Givron iz Belgije, Massimo Bundi iz Švice, Weronika Kwiatek-Binda iz Poljske, Henrietta Sutus iz Madžarske in Maris Paas iz Estonije.

Arboretum Volčji Potok omogoča izjemno cvetlično nadgradnjo tekmovanja. FOTO: Jure Eržen

Teme so pristojni naznanili že lani, in sicer Šopek, vezan v roki, Poročni šopek, Piknik na travi, Drevo je moj prijatelj in Presenečenje. Tekmovalcev je 12, torej lahko pričakujemo 60 izjemnih kreacij. Tekmovanje bo potekalo pod budnim očesom tehničnega komiteja, organizatorji pa so pripravili tudi bogat spremljevalni program, denimo, predstavitev kitajske umetnosti cvetja in posebnih novih rastlin, umetnost aranžiranja z naravnimi materiali ter v živo prikaz jesenske floristike aktualne prvakinje Hanneke Frankema.