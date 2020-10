Ste sodelovali v raziskavi o covidu? Kmalu boste spet dobili obisk

Nekoliko manjši vzorec

Odkrili nove primere okužb

Poljak: Delamo z nadčloveškimi napori

Sodelujočim v nacionalni raziskavi o razširjenosti covida 19 nameravajo konec meseca ponovno odvzeti vzorce krvi. Ocena, kakšen delež prebivalstva je do zdaj imel v stik z novim koronavirusom, bo predvidoma znana konec novembra, a odgovorni nosilec raziskavezaradi trenutnega epidemiološkega stanje ne izključuje morebitnih zamud.Raziskava o razširjenosti covida 19 med populacijo je bila razdeljena na dva dela. Aprila so k sodelovanju povabili 3.000 prebivalcev Slovenije, vzorec so pripravili na Statističnem uradu RS. Raziskovalci so merili na to, da bi se okoli polovica odločila za sodelovanje v raziskavi, kar so skoraj dosegli, saj je privolilo 1.368 povabljenih oziroma 45,6 odstotka. Tem so odvzeli bris nosno-žrelnega dela, s katerim so želeli ugotoviti akutno okužbo z novim koronavirusom, ter vzorec krvi, s katerim so želeli na podlagi prisotnosti protiteles ugotoviti, ali so prišli v stik z virusom.Zdaj je na vrsti drugi del raziskave, istim sodelujočim, če bodo privolili, nameravajo konec meseca ponovno odvzeti vzorec krvi. A bo ta glede na podatke, objavljene v drugem preliminarnem poročilu z začetka septembra, nekoliko manjši, saj so se vmes nekateri odločili, da ne bodo več sodelovali v raziskavi, ena oseba se je preselila v tujino, dve pa sta umrli, pri čemer njuna smrt ni bila povezana s covidom 19.Ob spomladanskem testiranju so prisotnost virusa ugotovili pri dveh od 1.366 sodelujočih, ki so pristali na bris, medtem ko so na podlagi testiranja vzorcev krvi ugotovili protitelesa pri 41 preiskovancih oziroma 3,11 odstotka sodelujočih.Na podlagi seroloških testov, ki so pokazali protitelesa, so v začetku maja, ko so prvič predstavili preliminarne izvide, sklepali, da je v stik z virusom prišel vsak 30. prebivalec Slovenije oziroma 66.000 oseb ter da so s 95-odstotno gotovostjo prekuženi 2–4 odstotki prebivalcev.Pozneje so to oceno v prvem preliminarnem poročilu, ki je bilo objavljeno konec junija, popravili na podlagi raziskav o specifičnosti, torej točnosti, seroloških testov. Tako so prišli do ocene, da je do konca aprila z novim koronavirusom prišlo v stik od nič do 2,8 odstotka prebivalcev.V vmesnem obdobju so vse sodelujoče v raziskavo klicali na tri tedne in preverjali njihovo zdravstveno stanje. Če so poročali o respiratornih simptomih in vročini, ob tem pa so simptomi kazali na okužbo z novim koronavirusom, so jim odvzeli bris. Nekateri sodelujoči so se tudi sami odločili za testiranje. Vsa testiranja so bila negativna do začetka septembra, ko so potrdili okužbo pri dveh sodelujočih, kažejo izsledki v preliminarnem poročilu, objavljenem 8. septembra.Odgovorni nosilec Nacionalne raziskave o razširjenosti covida 19 Mario Poljak je za STA pojasnil, da raziskavo izvajajo z nadčloveškimi napori, saj so vodilni raziskovalci preobremenjeni z rutinskim delom v laboratoriju, tako s testiranjem ogromnega števila vzorcev na okužbo z novim koronavirusom kot tudi z izvajanjem celotne preostale mikrobiološke diagnostike.Kljub temu potekajo priprave za dokončanje drugega kroga raziskave, kot je bilo prvotno načrtovano. Začetek odvzema vzorcev bo predvidoma konec oktobra. »Upamo, da bodo rezultati raziskave znani do konca novembra,« je dodal.Vseeno pa ne izključuje možnosti, da bi do zamud lahko prišlo zaradi poslabšanja epidemiološkega stanja v državi in morebitnega zaprtja delov države ali karantenskih ukrepov, kar velja tako za udeležence kot tudi za izvajalce raziskave.