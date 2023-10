Za nacionalko naj bi intervju naredila kar voditeljica POP TV? (FOTO)

Zaradi velike verjetnosti, da gre za spletno prevaro, na NIJZ vse potrošnike opozarjajo na previdnost pri naročanju Tonerina. Zlorabili so imena in fotografije nekdanjega direktorja NIJZ in voditeljice na komercialni televiziji.