Ste slišali, kako lepo je o Golobu govoril Janković? Ob tem bi župan EU širil s slovansko dušo

V nagovoru zbranim v spominskem parku borcev in talcev NOB na Žalah ob prihajajočem dnevu spomina na mrtve je ljubljanski župan Zoran Janković komentiral tudi številne aktualne politične teme.

Izpostavil dosežke vlade Roberta Goloba

Janković je izpostavil dosežke trenutne vlade, med drugim dosežen dogovor o višini povprečnine. Poudaril je, da imajo z dogovorom o višini povprečnine občine prvič dogovor, kako se bo povprečnina izplačevala glede na inflacijo in rezultate. Kot dosežek trenutne vlade vidi tudi dogovor, ki ga je v pogajanjih s sindikati o plačni reformi dosegla vlada.

Spregovoril je o popoplavni obnovi in ocenil, da jo vlada izvaja uspešno. Ob razpravah o drugem bloku nuklearke (Jek 2) pa meni, da je treba odločitev o gradnji drugega bloka prepustiti strokovnjakom.

EU bi širil s slovansko dušo

V nagovoru se je med drugim dotaknil tudi vojne v Ukrajini. Prepričan je, da je treba Evropsko unijo »širiti s slovansko dušo«, saj Ukrajina in Rusija ne bi imeli razloga za vojno, če bi bili obe v Evropski uniji. »Potem ni nobenega vzroka za vojno in za delitev po orožju, ampak enostavno, da skupaj živimo, da spoštujemo vse različnosti,« je dejal.

Janković sicer še vedno nasprotuje urejanju domobranskega pokopališča v prestolnici. Meni namreč, da so bili slovenski partizani na pravi strani zgodovine in tega nihče ne more spremeniti.

Skupaj s predstavniki Mestne občine Ljubljana je Janković po nagovoru pri spomeniku NOB položil tudi venec. Ob njem so vence ob spremljavi Policijskega orkestra položili še minister za obrambo Borut Sajovic in predstavniki domoljubnih in veteranskih organizacij.