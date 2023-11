Svari pred tretjo svetovno vojno: »Putin na Balkanu že usposablja ljudi, ki bodo povzročali konflikte«

Volodimir Zelenski, predsednik Ukrajine, je v zadnjem intervjuju povedal, da so ga po ukazu Vladimirja Putina poskušali ubiti vsaj petkrat. Dodal je, da je Kijev prejel obveščevalne podatke, vsakič ko je ruski predsednik načrtoval, da ga najde in ubije.

»Prvič je bilo zanimivo, ne veš, kaj bi se zgodilo, in vse je videti strašljivo, potem pa je samo še ena informacija obveščevalne službe, da je v Ukrajino prišla druga skupina iz Rusije, da bi me ubila,« je dejal v intervjuju za The Sun in Fox News.

Volodimir Zelenski. FOTO: Stringer Reuters

»Putin na Balkanu že usposablja ljudi, ki bodo povzročali konflikte«

Ukrajinski predsednik je Kremelj tudi obtožil, da pomaga Hamasu pri napadih na Izrael, in opozoril, da se lahko ukrajinsko-ruski konflikt sprevrže v tretjo svetovno vojno. Zelenski je Kremelj ponovno obtožil tudi netenja težav na Balkanu, kjer po njegovih besedah ​​že izvajajo nekatere korake.

»Mislimo, da se že pripravljajo na nove poteze na Balkanu. Mislimo, da morda celo urijo nekatere ljudi. Njihova ideja je začeti nov konflikt, ne pa sodelovati v njem,« je prepričan Zelenski.

Zaradi vojne med Izraelom in Hamasom je bila pozornost svetovne javnosti preusmerjena od vojne v Ukrajini. Zelenski je pozval zahodne voditelje, naj financirajo pomoč in orožje za Ukrajino. »Ljudje iz nekega razloga to obravnavajo kot film in pričakujejo, da ne bo dolgih premorov v dogodkih, da se bo slika pred njihovimi očmi vedno spreminjala, da bo vsak dan nekaj presenečenj. Ampak za nas, za naše bojevnike, to ni film. To so naša življenja. In ne bo tako hitro, kot bi si želeli, vendar nimamo pravice obupati in ne bomo,« je še dejal ukrajinski predsednik.