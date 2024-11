Ste se spet ujeli v črno statistiko?

Kibernetski kriminal je vedno bolj sofisticiran in se kar naprej razvija, kar je za podjetja in za njihovo operativno kontinuiteto neposredna grožnja. Ker kibernetski napad lahko izniči leta trdega dela in postavi pod vprašaj obstoj celotne organizacije, ekipa strokovnjakov za informacijsko tehnologijo ni več razkošje, ampak je neizogibna »armada« za vsako podjetje. IT varnostni inženirji namreč delujejo kot ščit pred katastrofalnimi kibernetskimi napadi, in ker si večina malih in srednje velikih podjetij ne more privoščiti lastne ekipe, ki bi 24 ur na dan nadzirala varnostni položaj v podjetju, se jih veliko odloča za storitve zunanjih strokovnjakov.

