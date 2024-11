Stanovanje za 1000 evrov na mesec oglašujejo kot idealno za upokojence

Da so najemnine v Ljubljani prešle vse meje zdravega razuma, je znano že nekaj časa, še vedno pa se najdejo tudi oglasi, ki presenetijo tudi tiste, ki mislijo, da so videli že vse.

V četrtni skupnosti Bežigrad se denimo oddaja 40 kvadratnih metrov veliko stanovanje, ki je res da novo, zgrajeno je bilo lani, kljub temu pa je težko razumeti, da je treba zanj odšteti okroglega tisočaka na mesec. Cena je celo znižana, prvotno je najemnina znašala 1250 evrov na mesec, k najemnini pa je treba prišteti še stroke, teh naj bi bilo za okrog 250 evrov mesečno.

In za koga naj bi bilo dvosobno stanovanje, ki se nahaja v mirni soseski ter v bližini narave, primerno? »Nepremičnina je idealna za mlad par, samske zaposlene, starejši par, upokojence, poslovneže ter konzulate ali diplomate,« je navedeno na spletni strani, preko katere se stanovanje oddaja.

V nekem idealnem svetu bi morda to vse držalo, oziroma v primeru, če upoštevamo zgolj število oseb, ki bi se udobno počutile na omenjenem številu kvadratov, a bomo v Sloveniji težko našli mlad par, samsko osebo, še težje pa upokojenca, ki bi si lahko privoščil 1000 evrov najemnine na mesec, večina upokojencev pri nas namreč dobi okrog 700 evrov neto pokojnine na mesec, mnogi še manj.

Najdražje za 7700 na mesec

Omenjeno pa seveda ni najdražje stanovanje, ki je na voljo za oddajo v Ljubljani. Večina tistih, za katera je treba odšteti 3000 in več, vse do 7700 evrov mesečno, je sicer na voljo za kratkotrajni najem, nahajajo se v središču prestolnice, večina v novozgrajenem prestižnem kompleksu Schellenburg, njihova površina znaša najmanj 130 kvadratnih metrov in se oglašujejo kot nadstandardna.