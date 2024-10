Štajerska avantura! Med mestnim utripom in naravnimi zakladi

​Urbanaravni užitek. Skovanka, ki se morda sliši nenavadno, a dobi smisel, ko se poglobimo v to, da opisuje Štajersko kot turistično destinacijo. Ko prepletemo urbani središči, Maribor in Ptuj, ter naravni svet Jeruzalema, Haloz, Slovenskih goric, Ravnega polja in Pohorja, dobimo veliko raznolikih doživetij, ki jih ponuja ta severovzhodni košček naše dežele.

V Puchovem muzeju izveste vrsto zanimivosti o izjemnem izumitelju Janezu Puhu, ki se je rodil v Sakušaku v zdajšnji občini Juršinci.

Tako niste več v precepu, ali izbrati urbani ali naravni turizem. Gre namreč oboje hkrati. Izbrali smo nekaj namigov – tako za enodnevni izlet kot daljši oddih.

Horse glamping

Konjeniški park Starošince se je pred 16 leti začel razvijati po težki preizkušnji, bolezni. Ker so hitro spoznali, da ima konj pomembno vlogo pri motivaciji in premagovanju stisk, so se tega lotili resneje. Danes že nadvse profesionalno, saj glas o njihovih terapevtskih programih seže tudi daleč zunaj državnih meja.

Novost Turistična ponudba pod blagovno znamko Štajerska je korak naprej pri preboju vzhoda Slovenije zunaj meja države in Evrope. Poteka pod okriljem Regionalne razvojne agencije Podravje – Maribor, v njej pa sodeluje vrsta partnerjev. Čeprav je na trgu šele dobro leto, se pozitivni učinki projekta že kažejo.

Na edinstveno doživetje z alpakami se je treba naročiti.

Alpaka ranč

Leta 2020, žal je tako naneslo, da je bilo to obdobje covid krize, so prvotno dejavnost združili s turizmom. Tako danes ponujajo glamping in za večje skupine tudi nastanitve. »Jasno je, da ljudje nekam na Dravsko polje ne pridejo samo prenočit, ampak si želijo doživetja. Zato imamo različne programe, predvsem pa je posebnost že to, da smo drugačni,« strne direktor

Kako lahko ljubezen do živali in hobi postaneta resen turistični posel, spoznate v Lušečki vasi pri Poljčanah. Prvih pet alpak je Miha Pirš kupil bolj kot ne za hišne ljubljenčke, potem pa je začel na posestvu babice in dedka skupaj z Jako Rančnikom razvijati turizem.

Alpak je bilo vse več, danes jih je že 23, kakor je bilo vse več entuziazma in želje, da te nežne in prijazne udomačene južnoameriške kamele predstavita javnosti. Kakšni dve uri traja program, ki poleg druženja, hranjenja in osnovnih informacij vsebuje še slasten prigrizek, po želji pa še izdelavo mila, ovitega v nežno alpakino dlako. Obvezno pa se je treba na ogled naročiti.

Puchov muzej

Marsikdo še danes zastriže z ušesi, ko sliši, da je Slovenec Janez Puh izumitelj svetovno znanih vozil in koles Puch. Rodil se je v Slovenskih goricah, v vasi Sakušak, kjer so lokalni zanesenjaki na istem mestu postavili repliko njegove rojstne cimprače in v njej uredili muzej. Zraven pa še objekt z več razstavnimi predmeti, ki so plod razvoja izumitelja Puha.

Severovzhodni košček naše dežele ponuja veliko raznolikih doživetij.

V muzeju izveste, kako napreden je bil Puh (ko se je preselil v Avstrijo, so njegov priimek ponemčili v Puch) za tiste čase, vse o njegovih dosežkih, ko se ozrete po okoliških hribčkih, pa kaj hitro spoznate, da občina Juršinci ponuja še mnogo več, zlasti naravnih lepot.

Več kot le karneval

Potepa po Štajerski ni brez obiska najstarejšega slovenskega mesta. Na Ptuju ne poteka le Kurentovanje, največji pustni karneval, ampak se v mestu ob Dravi prepletajo tisočletna zgodovina, dediščina in kultura.

Zapuščino največje rimske naselbine na slovenskih tleh popestrite z vinsko degustacijo, saj sta vinogradništvo in kletarstvo zapisana v DNK tamkajšnjega okoliša. Pogled z grajskega griča vam odpre še čudovito panoramo na Dravsko polje.

Pivovarna

Kakšno srečo moraš imeti, da v svojem priimku samo dodaš črko in dobiš smiselno ime za blagovno znamko piva? A da pivo nastane, je potrebno mnogo več od sreče. Naprej ideja, finančna sredstva in seveda drznost.

V Konjeniškem parku Starošince ponujajo tudi terapije s konji, ki imajo dokazano pozitiven učinek.

Matej Skoliber iz Središča ob Dravi je vse to imel. Domačo kmetijo so povsem prestrukturirali in zdaj Matej v butični Pivovarni Skoliber vari svetli lager (Skolibeer) in temni lager (Black Bull) ter destilat iz linije Bull Spirit (Juniper in Mint). Po predhodni najavi sta mogoča voden ogled pivovarne in seveda degustacija njihovih produktov.