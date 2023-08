Srečanje mame in hčerke po 46 letih: Urška našla mamo, ki jo je zapustila ob rojstvu

»Uspešno smo opravili še eno nalogo. Uspelo nam je združiti mamo in hčerko, ki se nista videli 46 let,» trdi Radiša Pavlović, član vladne komisije in predsednik Društva za resnico in pravičnost o dojenčkih, piše Kurir.

»Urška iz Slovenske Bistrice je stara 46 let in živi v Sloveniji. Po dolgem iskanju je našla mamo, ki živi v mestu Bor v Srbiji. Po večmesečnem iskanju nismo vedeli, ali je bila Urška v otroštvu zapuščena ali ugrabljena. No, v nedeljo smo našli mamo. Izkazalo se je, da jo je oče po porodu prisilil, naj zapustiti otroka. Mamo sem v nedeljo v Boru iskal na štirih mestih, in ko sem jo našel, sem jo vprašal, ali je leta 1977 v beograjski porodnišnici rodila hčerko in ali jo je morala zapustiti,« trdi Pavlović in dodaja: »Ko sem prejel pozitiven odgovor, sem bil še sam presenečen. Tudi za žensko je bil prevelik šok, ko sem jo vprašal, ali želi stopiti v stik s hčerko. Prek videoklica sem poklical njeno hčer Urško, ta se je oglasila in takrat je prvič po 46 letih videla svojo mamo. Ne morem vam opisati srečanja ... Najprej sta se samo gledali in jokali kot dež. V nekem trenutku je mama vprašala Urško, ali ima še vedno znamenje na gležnju, ki ga je imela pri rojstvu, ko jo je zadnjič videla. Urška je v joku pokazala znamenje na nogi. Zelo čustven pogovor je bil,« piše Kurir.

Naslednji teden se bosta srečali še v živo.

Iskali več kot eno leto

Pavlović je za Informer dejal, da je njegova ekipa mamo iskala več kot leto dni.

Urška se je obrnila na srbsko Komisijo za ugrabljene dojenčke, ker je, kot piše Informer, v Sloveniji naletela na velik odpor, ko je na centru za socialno delo v Slovenski Bistrici poskušala ugotoviti, kdo so njeni biološki starši.

Na CSD Slovenska Bistrica Urški menda niso želeli pomagati

»Vedela je, da jo je posvojila slovenska družina – bila je sicer hčerka dveh Srbov –, a ni vedela, kdo so njeni starši in od kod prihajajo. Tamkajšnji CSD ji ni priskočil na pomoč. Iskali smo in iskali ter prišli do ženske, ki živi v Boru, za katero se je izkazalo, da je Urškina mama. Tudi ona je imela težko otroštvo. Še mlada je zanosila z nekim inženirjem z inštituta v Boru. Oče Urškine mame je bil direktor šole in zelo strog. Ni želel, da bi imela hčerka zgodaj otroka. Primorana je bila, da svojo hčerkico ob rojstvu leta 1977 zapusti,« je dejal Pavlović.

Urško je po rojstvu posvojil par iz Slovenije, njena biološka mama pa se je čez nekaj let poročila in dobila hčerko in sina. Poročila se je z nekim Makedoncem in nikomur ni pojasnjevala, da ima še prvorojenko, ki jo je morala zapustiti. Vsa ta leta je držala skrivnost v sebi. Njen mož je nedavno umrl, in kot pravi, mu ni nikoli pojasnjevala, saj se je bala reakcije, hkrati pa je žalovala za hčerko, ki jo je videla samo ob rojstvu. Pravi, da tudi otrokoma ne bo zdaj pojasnjevala, da imajo polsestro, saj bi bil to šok zanje. Ravno zato na Informerju niso razkrili njene identitete.