Spremembe za kadilce: vlada sprejela nove omejitve

Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Ta med drugim prepoveduje kadilnice in arome v vseh ogrevanih tobačnih izdelkih, razen okusa tobaka, v elektronskih cigaretah pa vse arome, razen okusa tobaka in mentola, je po seji povedala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.

Prevolnik Rupel je dejala, da so predlog novele sprejeli, ker uporaba elektronskih cigaret med otroci in mladimi strmo narašča. Opozorila je, da elektronske cigarete vsebujejo številne škodljive, rakotvorne in dražilne snovi, ena ključnih sestavin pa je nikotin, ki je močno zasvojljiv in ima škodljive učinke na srčno-žilni sistem, pljučno funkcijo in razvoj ter delovanje možganov pri mladostnikih.

»Vse več raziskav namreč kaže, da pri mladostnikih, ki sicer ne kadijo, uporaba elektronske cigarete tudi do štirikrat poveča verjetnost, da bodo začeli kaditi tudi običajne cigarete,« je dejala na novinarski konferenci po seji vlade.

Spremembe pri aromah

Predlog novele zakona prepoveduje značilne arome, na primer sadja, začimb, zelišč, alkohola, bombonov, vanilije za vse ogrevane tobačne izdelke in elektronske cigarete, razen okusa ali vonja tobaka ali mentola. »Večina mladostnikov začne uporabljati elektronske cigarete prav zaradi različnih arom,« je povedala ministrica. Opozorila je, da arome zmanjšujejo zaznavanje škodljivosti, vdihavanje pa je prijetnejše, ker olajša začetek in tudi nadaljevanje uporabe.

Nad dovoljenima aromama tobaka in mentola pa bodo po zgledu Danske in Estonije izvajali nadzor in analizirali škodljive snovi.

Prepoved kadilnic

Predlog novele zakona uvaja tudi prepoved kadilnic, torej popolno prepoved kajenja v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih. »Kadilnice so se namreč kljub prezračevanju, filtriranju in drugim tehničnim ukrepom izkazale za neučinkovito zaščito pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu,« je naštela.

Dodala je, da so mednarodne organizacije zaradi možnosti kadilnic Slovenijo uvrstile med države z nepopolno zaščito prebivalcev pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu, kar tudi slabša mednarodno oceno slovenske politike nadzora nad tobakom.

Preprečevanje črnega trga

Z namenom preprečevanja črnega trga in učinkovitejšega izvajanja zakona so dopolnili tudi nekatere določbe nadzora in kazenske določbe, ki vključujejo sodelovanje več nadzornih organov in nove kršitve posameznikov.

Posamezniki tovrstnih izdelkov ne bodo smeli prodajati in uvažati v večjih količinah. Prepoved prodaje tovrstnih izdelkov preko spleta velja že od leta 2017, predlog novele pa posameznikom prepoveduje uvoz teh izdelkov iz tretjih držav. »Gre za izdelke, ki mnogokrat kršijo zakonodajo, predvsem glede dovoljene vsebnosti nikotina in drugih škodljivih snovi, ponudnike teh izdelkov iz tretjih držav pa je praktično nemogoče sankcionirati,« je pojasnila ministrica.

Meni, da so vsi predlagani ukrepi nujni, saj bodo zagotovili varovanje zdravja celotne populacije, še posebej otrok in mladostnikov, ter pripomogli k vzdržnosti slovenskega zdravstvenega sistema v prihodnosti. Ob tem bodo prispevali k uresničevanju dolgoročne strategije za zmanjšanje posledic rabe tobaka, ki predvideva, da bo Slovenija do leta 2040 postala družba brez tobaka.