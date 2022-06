Spoštovana profesorica praznovala

Na svet je Marjeta Ekar prišla v času najhujših grozodejstev vojne vihre v Radovljici, ki ni obšla niti njihove družine. Vedno pravi, da se je rodila in živela v najlepšem kraju Gorenjske, predelu sveta med Karavankami in Julijskimi Alpami ob naravno atraktivnem sotočju rek Save Bohinjke in Dolinke. Živi v Kranju. Rodila se je 10. maja 1942, ki je tudi dan rojstva velikega slovenskega literata Ivana Cankarja. Že v otroštvu sta izstopala njena delavnost in hotenje po znanju.

Šolski uspehi so ji omogočili pot in vpis na kranjsko gimnazijo. Po maturi je še z večjo vnemo nadaljevala in opravila univerzitetni študij na filozofski fakulteti v Ljubljani, in je v šestdesetih letih diplomirala iz nemškega in angleškega jezika. Že kot mlada profesorica se je izpostavila in postala odlična učiteljica tujih jezikov. Znanja in dopolnjevanja si je dodatno redno pridobivala na enoletnem študiju v Veliki Britaniji in na podiplomskih izpopolnjevanjih na univerzah v Berlinu, Heidelbergu, Oxfordu, Barceloni in Rigi.

Ob teh aktivnostih je postala članica evropskih združenj na področju lingvistike in izobraževanja. Poučevala je v Šolskem centru Iskra Kranj, gimnaziji v Kranju, nato se je zaposlila na Univerzi Maribor na Fakulteti za organizacijske vede, kjer je pridobila habilitacijo in bila izvoljena na mesto predavateljice tujega jezika.

Je skrbna mati treh otrok, ki so uspešno opravili univerzitetni študij, si ustvarili družine in s šestimi vnuki povečali družinsko okolje in veselje jubilantke Marjete. Velikokrat se je zastavilo vprašanje, od kod profesorici Marjeti toliko energije in volje, ki jo namenja tudi kulturnim dogodkom, domačemu in svetovnemu popotništvu pa tudi obiskovanju planinskega sveta v vseh letnih časih.

Z možem alpinistom, smučarjem, gorskim reševalcem pa je kar nekajkrat premagala klasične plezalne smeri v Severni triglavski steni, Jalovcu, Grintovcih. Doživela je tudi nekaj turnih spustov s tritisočakov. Največ moči, zdravja in energije pa je dobila prav v svetu miru in tišine gorskega sveta.