Spomnili so se srednješolskih klopi: gimnazijo so zapustili pred 45 leti (FOTO)

V sklopu praznovanja visokega jubileja, 60-letnice Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer (GFML), so se na posebnem srečanju in druženju zbrali tudi maturanti te osrednje izobraževalne ustanove v Prlekiji, v kateri je v šestih desetletjih znanje za življenje nabiralo več tisoč mladih, največ z območja Ljutomera, Gornje Radgone in Ormoža. Oddelka A in B generacije 1974/78, katerih razrednika sta bila Anica Sever in Ivan Rihtarič, sta proslavila 45. obletnico mature.

Vsakih pet let

Kot nam je povedala organizatorica prijetnega in nepozabnega srečanja Janja Magdič, ki prihaja iz Krapja pri Ljutomeru, večji del življenja pa je preživela na lendavskem koncu, so tokratno druženje začeli z zbiranjem na GFML, kjer jih je pričakal zdajšnji ravnatelj Zvonko Kustec. Po pozdravu jih je popeljal po prostorih gimnazije, povedal vse o spremljevalnih dogodkih ob praznovanju 60-letnice in jih povabil na osrednjo prireditev, ki bo 13. oktobra letos. Na srečanju sta sicer bila tudi takratni ravnatelj Boris Zrelec in razrednik oddelka B ter poznejši ravnatelj Ivan Rihtarič. Razredničarka oddelka A Anica Sever je že pokojna, tako tudi štirje nekdanji dijaki.

60 let praznuje Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.

Srečanja organizirajo vsakih pet let, od začetka pa so se dobivali vsako leto. Letos se jih je zbralo največ do zdaj – okoli 30. Večinoma so vsi po uspešnem študiju in karieri v zaslužnem pokoju. Tokratno prijetno druženje so nadaljevali v gostišču Zvezda Ljutomer, kjer ob dobri hrani ni manjkala jubilejna torta. »Razšli smo se v jutranjih urah z obljubo, da se spet srečamo oktobra ob 60-letnici gimnazije in mogoče že naslednje leto,« je še povedala Janja Magdič.

Zbralo se jih je skoraj 30.