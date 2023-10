Spodbujajo zdravo izbiro

Trgovinska zbornica Slovenije in njihovi člani se zavedajo svoje družbene odgovornosti, ki vključuje tudi naslavljanje zdrave in uravnotežene prehrane za zdravje prebivalcev Slovenije. To jih je vodilo, da skupaj s partnerji, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ), Inštitutom za nutricionistiko (Nutris) in Institutom Jožef Stefan (IJS) zasnujejo poseben program, ki ga podpira tudi Ministrstvo za zdravje RS.

V njem bodo prek izvedenih aktivnosti in rezultatov prebivalcem ponudili več zdravih živil, spodbujali zdravo prehranjevanje in jih aktivno spodbujali, da bodo po takšnih živilih tudi posegali. »Pri našem programu sta nas podprla tudi Zveza potrošnikov Slovenije ter Društvo za varovanje srca in ožilja,« povejo v TZS.

Večletni program

Razvili bodo odprto digitalno orodje NutriForm za spodbujanje izboljševanja sestave živil, organizirali tematske spletne delavnice o dodatnem izboljševanju sestave živil – izobraževanja o sestavi živil, s posebnim poudarkom na zmanjševanju vsebnosti sladkorja, soli in (nasičenih) maščob ter povečevanju vsebnosti prehranskih vlaknin, pripravili smernice za trgovske družbe.

Organizirali bodo delavnico Uporaba sodobnih orodij za podporo dodatnemu izboljševanju sestave živil, v sklopu katere bodo na praktičnih primerih usposabljali udeležence za uporabo digitalnega orodja NutriForm. Vsem zainteresiranim podjetjem bodo na voljo tudi individualna usposabljanja.

Deljenje podatkov s potrošniki

V sklopu projekta bodo trgovskim podjetjem omogočili, da bodo lahko podatke o živilih trgovskih blagovnih znamk prostovoljno delili s potrošniki – javna objava v brezplačni mobilni aplikaciji VešKajJeš, ki jo ponujajo Nutris, ZPS in IJS, v orodju OPKP, ki se v Sloveniji uporablja za prehransko obravnavo bolnikov, ter v digitalnem seznamu Varovalnih živil pri Društvu za varovanje srca in ožilja.

»Ob tem bomo s pomočjo trgovskih družb potrošnike ozaveščali o nacionalni shemi za označevanje zdravju koristnih živil in podpirali promocijo živil z ugodnejšo hranilno sestavo,« pojasni izvršna direktorica TZS Mija Lapornik. Več o projektu, ki se izvaja od februarja 2023 do novembra 2025, izvemo na spletni strani programa www.tzslo.si/sl/projekti/projekti-v-teku/ZaUpam in na stojnici TZS v okviru 17. Strateške konference o trgovini, ki bo 18. oktobra na Brdu pri Kranju.