Spet prihaja sprememba vremena, pričakujemo lahko ...

Kljub temu pa smo preverili, kaj pravijo meteorologi na Arso za danes in jutri. Današnji dan bo povečini sončen, več oblačnosti bo na Gorenjskem in Koroškem. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 °C. Popoldan lahko spet nastane kakšna ploha.

Rumeni alarm za nevihte

Od 15. do 19. ure je Arso izdal rumeno opozorilo za nevihte na severozahodu in severovzhodu Slovenije. Lokalno so možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki

Prihaja hujše neurje

Poklicali smo dežurnega meteorologa na Arsu in preverili, ali se moramo spet pripraviti na hude nalive. Kot nam je povedal Anže Medved, danes nalivi ne bodo zelo močni. Bo precej stabilno vreme, proti večeru pa napoveduje krajevna neurja.

Jutri bo večinoma deloma sončno, pihal bo jugozahodnik. Popoldne, predvsem pa zvečer bodo na severu nastale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen severnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne na severozahodu okoli 24, drugod od 26 do 31 °C. Kot je povedal Medved, lahko pričakujemo močne nalive, »krajevna neurja bodo kar huda, vendar pa tako hudo kot prejšnji teden ne bi smelo biti.«

Za torek že oranžno opozorilo

Zvečer bodo plohe in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Oranžen alarm za nevihte velja od 14. ure naprej za severno polovico Slovenije, za osrednjo Slovenijo od 16. ure naprej, za južno polovico pa od 18. oziroma 19. ure naprej.

V sredo rumeno opozorilo za nevihte velja samo še za jugozahod (od dvanajste do šeste ure popoldan) in jugovzhod (ponoči) Slovenije. V četrtek popoldan pa bodo nevihte najhujše na severozahodu.

»Še ena močna pošiljka padavin prihaja v četrtek,« napoveduje Medved in še, da »stabilnega vremena še ne bo tako kmalu.« Kljub temu pa je povedal veselo novico za vse, ki imate nestabilnega in mokrega vremena že vrh glave. Po koncu tedna, torej od nedelje naprej, nam bo verjetno dano vsaj 3 do 4 dni suhega vremena brez ploh in neviht. Do takrat pa velja stavek iz začetka prispevka: pričakujte nepričakovano, s katerim se je strinjal tudi naš današnji sogovornik.