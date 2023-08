Solze sreče bile glavna začimba bograča (FOTO)

Solze sreče so bile glavna začimba ob razglasitvi najboljšega bograča v zadnji vroči avgustovski soboti, ko je v Lendavi potekal tradicionalni Bogračfest, tekmovanje v kuhanju bograča, ki velja za eno največjih kulinaričnih prireditev v Sloveniji. Med 100 ekipami je zmagala ekipa Fokovci z Goričkega, ki se je festivala udeležila prvič.

Ekipe v starem mestnem jedru so že od ranega jutra pridno pripravljale svoja tekmovališča ter sestavine za najokusnejši bograč. Prireditev poteka pod okriljem Festivala Vinarium, začetek kuhanja pa je točno ob 12. uri s tradicionalno gasilsko sireno naznanil lendavski župan Janez Magyar.

Ocenjevali so tudi najlepše urejena tekmovališča. V tej kategoriji so razglasili tri zmagovalce. FOTO: mediaspeed.net

Okroglih 100 ekip na kar 107 tekmovališčih je zakurilo pod kotli, ulice so se ovile v dim, tako kot je rasla temperatura v kotlih, pa je rasla tudi temperatura v ozračju. A občina Lendava je bila na to pripravljena. »Visoke temperature so bile napovedane, zato nismo želeli prepustiti naključju, da bi obiskovalce vročina odvrnila od obiska. Za ohladitev množice smo poskrbeli z zadostno količino pitnikov z vodo, razpršilniki v obliki vodne meglice ter opozorili, naj se zadržujejo v senci. Veseli nas, da festival tudi letos dosega mednarodne razsežnosti, saj gostimo ekipe iz drugih držav, in sicer iz Srbije, Hrvaške in Madžarske,« je povedal lendavski župan.

Festival za vse generacije

Celotna organizacija Festivala Vinarium poteka pod okriljem Zavoda za turizem in razvoj Lendava, v sodelovanju s ključnimi organizacijami v občini Lendava, kjer so poskrbeli za bogat spremljevalni program. »Bogračfest slovi kot največja kulinarična prireditev daleč naokrog, drznem si trditi, da tudi v celotni Sloveniji. Letos se je število udeleženih še povečalo, pohvalimo se lahko s kar 100 ekipami na 107 tekmovališčih, na to smo izjemno ponosni. S spremljevalnim programom vsako leto poskrbimo, da je medgeneracijsko obarvan in vsakdo najde animacijo zase. Najmlajši so uživali v parku in sladki ulici, veliko je bilo spominskih fotokotičkov, pestro je bilo dogajanje ob vsaki stojnici posebej, čez dan pa je bilo živahno tudi na odru z glasbo v živo,« je poudarila direktorica zavoda Martina Bukovec.

Veliko slavje ob koncu večera. Prvi trije zmagovalci v kategoriji Zlata medalja, na sredini Štefan Bači – Fokovci, ki mu zmaga po 36 letih dela v gostinstvu res veliko pomeni. FOTO: mediaspeed.net

Težko delo komisije

In kaj je bilo tisto, kar je o izboru najboljšega bograč mojstra prepričalo petčlansko strokovno komisijo? »Komisija je imela težko delo, pregledali smo vse vzorce, in sicer najprej, kakšni so videz, barva, gostota, potem smo preizkusili tudi kuhanost vseh sestavin in na koncu seveda še aromo, harmonijo in okus,« je povedala vodja komisije Zdenka Tompa, ki je navdušena nad tem, da se je letos festivala udeležilo veliko novih mladih ekip. Izmed 15 zlatih, 49 srebrnih in 25 bronastih priznanj je komisija izbrala tri zmagovalce.

Za animacijo obiskovalcev so poskrbeli tudi s fototočkami. FOTO: mediaspeed.net

Dogodek je dosegel vrelišče okoli 19. ure zvečer, ko so udeleženci že nestrpno pričakovali imena zmagovalcev. Štefan Bači iz zmagovalne ekipe Fokovci ob razglasitvi ni mogel skriti solz ganjenosti in navdušenja, te pa je z glasnimi vzkliki podprla celotna ekipa, ki je na Bogračfestu sodelovala prvič. »Šestintrideset let sem delal v gostinstvu, spoznal dobre in slabe stvari kuhinje, danes pa so nam s tem velikim priznanjem potrdili, da znamo skuhati tudi vrhunski bograč. Recepta za uspeh ni, imamo pa za to dobro žilico. Občutek moraš imeti v malem prstu, kdaj dodati katero sestavino, kako dolgo kaj kuhati, kdaj na koncu dodati vino. To je to.«

Drugo mesto je osvojila ekipa Ko nemre piti, nek ide doma, tretji pa so bili mojstri bograča Štuk in Šoum. Ocenjevali so tudi najlepše urejena tekmovališča, v čemer so zmagali ekipa SDM, Pomurska-madžarska samoupravna skupnost in Mizarstvo Evgen Szőke. Po večerni razglasitvi zmagovalcev, ko so se temperature že rahlo spustile, se je dogajanje preselilo na prireditveni prostor pri hotelu Cubiss, kjer sta za zaključek poskrbela skupina Zlata žila in zvezda dalmatinskih melosov Mladen Grdović.

Mladen Grdović je poskrbel za sprostitev vseh udeleženih po dolgem in vročem kuharskem dnevu. FOTO: mediaspeed.net

Festival Vinarium bo v tem tednu še v znamenju etno večerov, večera lendavskih vin, koncertov, praznovanja osme obletnice stolpa … Eno izmed sklepnih dejanj letošnjega festivala bo v soboto, 2. septembra, in sicer Lendavska trgatev, ki praznuje že svojo 44-letnico; gre za eno največjih etnoloških prireditev v Sloveniji, praznik vinogradnikov, ki prepriča s tradicionalno povorko ter zabavno-glasbenim programom pozno v noč.

Usklajen tim – moderator Andrej Mernik, direktorica Zavoda za turizem in razvoj Lendava Martina Bukovec in moderator v madžarščini Sándor Kovács – je bil kljub obilici dela ves dan prešerno razpoložen. FOTO: mediaspeed.net

Župan Janez Magyar je točno ob 12. uri tradicionalno zagnal gasilsko sireno in s tem napovedal začetek kuhanja najboljšega bograča. FOTO: mediaspeed.net