Šolarji spoznali pomen lovstva

Po dveh letih premora je pod okriljem Zveze lovskih družin Prekmurje v Prosenjakovcih potekal 13. lovski tabor. Vodja je bil Ludvik Rituper, podpredsednik ZLD Prekmurje, ki je hkrati tudi predsednik LD Prosenjakovci, mentorji pa Štefan Nemec, Jožefa Sakovič in Jože Slaviček. Po uvodni predstavitvi vsebin so se seznanili z lovskim rogom; o zgodovini lova in uporabi jih je s praktičnim prikazom navdušil profesor glasbe Stanko Peterka.

Posladkali so se s torto.

Mentorja Jožef Seršen in Slavko Gomboc sta mladim predstavila varno uporabo lovskega orožja. Taborniki so se pod vodstvom lovcev vodnikov odpravili na opazovanje divjadi v lovišče. Izhode so ponovili vsako jutro in vsak večer. Srečali so se z lovskimi psi; kinolog Sašo Ferenčič jim je predstavil predvsem uporabo lovskih psov in njihov pomen pri lovu. Sledilo je predavanje o mali divjadi in spoznavanje sokolarstva. Zadnji dan so postavili tabor in se podučili o veliki divjadi. Vtise opazovanja divjadi so upodobili v obliki slikarskih in risarskih del ter izdelavi ponazoritve narave predvsem iz mahu in različnih vej.

Nastali so lepi izdelki na temo lovstva.

Za popestritev sklepnega dejanja so zadonele lovske pesmi, nastopili so člani KUD Prekmurski rogisti in člani lovskega pevskega zbora, mladi pa so se predstavili in pokazali, česa so se naučili na taboru. Ob koncu so vsi skupaj poskusili bograč in se posladkali s torto.