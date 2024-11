Sokolarjenja so se udeležili tudi trije orli (FOTO)

Zavod za turizem, kulturo in šport Beltinci je organiziral že 15. lov s sokoli v Pomurju. Dogodka so se množično udeležili gojitelji ujed in ljubitelji čudovitih sokolov, pri organizacijsko zahtevnem projektu pa so sodelovali Sokolarsko društvo Pomurja, Slovenska zveza za sokolarstvo in zaščito ptic ujed, Občina Beltinci in Društvo vinogradnikov Beltinci.

Sokolarstvo je prepoznavno kot pomembna nesnovna kulturna dediščina in z letošnjim letom je tudi vpisano v register pri Slovenskem etnografskem muzeju. Ob tej priložnosti so nosilcu kulturne dediščine, Slovenski zvezi za sokolarstvo in zaščito ptic ujed, tudi čestitali.

Kulturni program so obogatili člani KD Križevski rogisti.

»Sokolarstvo obsega znanje o gojenju ptic ujed in njihovem urjenju v lovu in naravnem okolju. Sokolarji s svojimi pticami vzpostavijo močno vez in se zavežejo k njihovi gojitvi, šolanju in vseživljenjski oskrbi. Sokolarstvo se je prvotno razvilo zaradi pridelovanja hrane, sčasoma se je njegova vloga v družbi spremenila in je postalo pomembno predvsem zaradi skrbi človeka za živali in njegove povezave z naravo. V preteklosti je bilo znanje sokolarjev tudi osnova za uspešno gojitev ogroženih vrst ptic ujed v ujetništvu in vračanje teh nazaj v naravo,« so med drugim zapisali ob vpisu v register.

Obiskovalci so lahko okusili fazanjo juho.

Navezani na človeka

Dvodnevnega dogodka pred beltinškim gradom so se poleg slovenskih udeležili še sokolarji iz Avstrije, Hrvaške, Italije in tudi Nizozemske. Zbranim je nekaj besed namenil župan občine Marko Virag, ki je poudaril trdno in trajno vez med človekom, živalmi in naravo. Dogodek je minil v želji, da bi zaživeli v sozvočju z naravo, ki nas že sama opozarja, da ne smemo spreminjati njenih zakonitosti. V Beltincih so ponosni, da se sokolarji vsako leto radi vračajo na lov, zato vztrajno in zadovoljno ohranjajo in oživljajo kulturno dediščino ter običaje. Udeležence je pozdravila tudi predsednica Slovenske zveze za sokolarstvo in zaščito ptic ujed Vilma Alina Bezenšek ter spregovorila o zgodovini sokolarstva.

Župan Marko Virag je poudaril pomen sokolarstva za Občino Beltinci.

Kot veleva tradicija, je sokolarje in njihove čudovite pernate živali predstavil dolgoletni predsednik in vodja Lovišča s posebnim namenom Fazan Beltinci in član Sokolarskega društva Pomurja Dragan Zemljič, ki je tudi uradno odprl 15. lov s sokoli v Pomurju. Kulturni program so obogatili člani KD Križevski rogisti, ki v lovskem in kulturnem prostoru delujejo od leta 1982 in redno nastopajo na različnih prireditvah. Nekaj pesmi je zapela ženska vokalna skupina KD Lipa. Za obiskovalce sta bili na voljo fazanja juha in žlahtna kapljica.

30 PTIC ujed je sodelovalo.

Lov je odprl vodja lovišča s posebnim namenom Fazan Beltinci in član Sokolarskega društva Pomurja Dragan Zemljič.

Sokoli so dokaj navezani na človeka. Nekateri lovijo iz roke, drugi pa v čakanju oziroma krožijo nad plenom in ga ujamejo. Sokolarjenja so se tokrat udeležili tudi trije planinski orli, skupno pa je sodelovalo 30 ptic ujed. Lov je potekal v okolici Beltincev; ena skupina je lovila s kragulji, druga s sokoli, tretja z orli. S sokoli in kragulji so lovili predvsem fazane in zajce, z orli pa lisice in srne.