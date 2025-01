Šok, Zavarovalnica Triglav odpušča

V Zavarovalnici Triglav je nekaj zaposlenih prejelo ponudbo za sporazumno prekinitev delovnega razmerja. V upravi so pojasnili, da kadrovske odločitve sprejemajo glede na potrebe podjetja, je poročala Televizija Slovenija (TVS). Po njihovih neuradnih informacijah naj bi v Triglavu v naslednjih dveh letih odpustili 15 odstotkov zaposlenih.

Sindikalist zavarovalnice Triglav v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije Mark Mandossi je za televizijo povedal, da so med tistimi, ki so prejeli ponudbo, zaščitene starostne osebe, invalidi, matere samohranilke in matere z majhnimi otroki. »V takem obsegu do zdaj tega še ni bilo,« je dodal.

V upravi informacij o načrtovanem obsegu odpuščanja niso potrdili. V odgovoru televiziji so zapisali, da bodo v prihodnje privabljali tudi nove talente. Medtem so v sindikatu opozorili, da naj bi v marčevski reorganizaciji začeli ukinjati delovna mesta iz poslovnega razloga. Šlo naj bi za nekaj več kot 30 delovnih mest, kar so v upravi zanikali.

V sindikatu po navedbah Televizije Slovenije pričakujejo, da jim bo ustrezne informacije podala tudi delavska direktorica Marica Makoter. Ta ne uživa več podpore delavcev, saj je svet delavcev zavarovalnice junija izglasoval njeno nezaupnico, a je še vedno na tem položaju.