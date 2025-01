Šok na družbenih omrežjih: z zračno puško ustrelil zaščiteno žival

Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije (DOPPS) je obvestilo javnost o pretresljivi objavi na družbenih omrežjih. Na fotografiji, ki jo je delil neimenovani uporabnik, je bil mrtvi kragulj, ob njem pa zapis, da je ptico ustrelil z zračno puško. Kragulj je v Sloveniji zaščitena vrsta, zato je DOPPS primer prijavil policiji.

»Takšni primeri žal niso le del zgodovinskih zapisov. Tokrat je kratko potegnil mlad kragulj,« so zapisali v DOPPS, kjer opozarjajo na nezakonitost takšnih dejanj. Kragulj je zaščiten po Zakonu o ohranjanju narave in Uredbi o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah, lov nanj pa je opredeljen kot kaznivo dejanje v Kazenskem zakoniku.

Kragulj, ki je razširjen po vsej Evropi, je kljub zaščiti še vedno žrtev nezakonitega lova. Gre za ptico, ki lahko ulovi večji plen, zaradi česar so ga v preteklosti preganjali lovci in rejci perutnine. Po prepovedi lova si je populacija opomogla, a ostaja ranljiva. V Sloveniji kragulj gnezdi predvsem v gozdovih, manjših gozdičkih in kmetijskih krajih, ponekod celo v mestnih parkih.

Incident je znova opomnil na ranljivost zaščitenih vrst in nevarnost nezakonitega lova, ki kljub prepovedim še vedno ogroža naravno ravnovesje. DOPPS poziva k večji ozaveščenosti in strožjemu ukrepanju proti kršitvam zakonodaje.